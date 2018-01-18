Thursday, January 18th, 2018 | Posted by

人民良心党领导层争议不断
维兰多重申不回锅任党总主席职位

维兰多（Wiranto 右）和乌斯曼萨布达．欧东（Oesman Sapta Odang 或简称OSO）。

维兰多（Wiranto 右）和乌斯曼萨布达．欧东（Oesman Sapta Odang 或简称OSO）。

 

【雅加达TRIBUN新闻网117日】人民良心党中央理事会（DPP Hanura）总主席维兰多（Wiranto）重申，目前人民良心党领导层争议不断，现在已经有乌斯曼萨布达．欧东（Oesman Sapta Odang 或简称OSO）取代，所以他将不回锅担任人民良心党总主席职位。

不过，现在维兰多担任议会咨询委员会主席，他承认不同意这个主意和看法。周三（117日）在雅京中区婆罗浮屠酒店参加会议活动后如是说。

现在政法安统筹部长的维兰多认为，他作为政法安统筹部长不能持有担任双重职位。

我曾经说过担任双重职位，尤其是担任政法安统筹部长，除了实际的政治事务外，不要因为政治问题而受到干扰。”维兰多如是说。

由一群人引发人民良心党领导层争议不断，人民良心党正计划召开全国协商会特别会议（Munaslub），以推翻乌斯曼。除此之外，乌斯曼也要辞去人民良心党秘书长萨利弗汀．苏汀(Sarifuddin Suding)。该阵营还任命达里亚莫为乌斯曼的暂摄主席。

有关维兰多担任人民良心党中央理事会总主席和政法安统筹部长双重职位的看法，与现任内阁的现实形象背道而驰。曾担任工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）也是从业党中央理事会（DPP Golkar Party）总主席甚至佐科威总统也已经允许双重职位的立场。

维兰多认为，政法安统筹部长与工业部长的责任完全不同。维兰多把这两个伎俩称为无可比拟的和态度并不适用于内阁中的每个部长。

正如早些时候的报道，乌斯曼在周二（116日）晚上在雅京南区住邸与一些媒体领导人会面，承认他是否应该释放人民良喜当总主席的职位。如果按照符合规则，乌斯曼将辞去上述职位。乌斯曼甚至声称同意维兰多回锅担任人民良心党总主席职位。

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