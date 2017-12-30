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人民良心党正式支持利德宛

为西爪哇省长候选人

【万隆TRIBUN新闻网12月29日】人民良心党（Hanura）正式支持 利德宛卡米尔（Ridwan Kamil）为西爪哇省长候选人。

人民良心党地方首长选举委员会主席Hari Untung Siregar说，人民良心党支持现任万隆市长的主要原因是因为他有建立西爪哇省的共同愿景和使命。

“有同样的化学愿景和使命。” Hari Untung周四（12月28日）在发表声明中对记者如是说道。

“人民良心党要推荐西爪哇副省长，我们就让省长候选人作出决定，因为我们没有特别的要求。同时，利德宛 卡米尔很荣幸刚刚获得人民良心党的支持。擧ari Untung说。

这位熟悉称埃米尔的人说，这是在2018年1月6日至8日西爪哇省长副省长候选人登记之前与政党进行激烈政治交流的结果。

”前些时我被人民良心党传唤，人民良心党给我第一阶段推荐信。如果第二阶段推荐信批准副省长，然后即刻到普委会（KPU）注册。“利德宛卡米尔周五（12月29日）在市政厅如是说道。

利德宛卡米尔也对人民良心党的支持表示感谢，因为他说，在人民良心党的额外支持下，他现在增加了24个席位。他继续说，“这增加了我的联盟24个席位，因为人民良心党只有3个席位”。