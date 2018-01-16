Tuesday, January 16th, 2018 | Posted by

人民良心党搞分裂
Oesman Sapta 和Sarifuddin Suding 之间的纷争影响

图为人民良心党中央理事会（DPP Hanura）总主席Oesman Sapta Odang/OSO（右二）和秘书长Sarifuddin Suding （左二）。

图为人民良心党中央理事会（DPP Hanura）总主席Oesman Sapta Odang/OSO（右二）和秘书长Sarifuddin Suding （左二）。

 

【雅加达tirto.id 115日讯】人民良心党中央理事会（DPP Hanura）总主席Oesman Sapta Odang/OSO和秘书长Sarifuddin Suding 之间的相互纠纷争执产生了极大的影响。

Sarifuddin表示， 周一（115日）早上在雅京南区的一个会议上决定解雇OSO。 这是人民良心党中央理事会对OSO发表不信任动议的表决后作出的决定。

人民良心党副秘书长Dadang Rusdiana也表达了同样的看法，他说，27个人民良心党地方代表理事会（DPD Hanura）发表了不信任动议。 Dadang说：“所以我们只回应地方理事会的传言，他认为OSO先生的领导有很多问题”。

与此同时，人民良心党中央理事会主席Lufinus Hutauruk在会议结束后说，DPD Hanura向辅导委员会提出投诉。

有人说，他们没有没有通过考虑乱解雇和威胁。擱ufinus如是说。

Rufinus介绍，许多DPD通过Hanura 秘书长Syarifudin Suding抱怨Oesman Sapta的态度。 然而，这个投诉并没有涉及OSO

周一（115日）Hanura总主席Oesman Sapta Odang还与雅加达Kuningan的一些Hanura理事人员举行了会议。 在这次会议上，Hanura秘书长Sarifuddin Suding 正式被宣布解雇。

昨天我们已经决定解雇Hanura秘书长，因为他破坏了党的正义感。擮SO如是说。据OSO说，有一个小团体想破坏Hanura

Hanura党组织主席本尼（Benny Ramdhani）在库宁岸OSO据点举行的一次会议中说，这次会议举行了Sarifuddin阵营的狂野非法会议。

此外，本尼还指责煽动并向一些DPD Hanura施加压力，导致Hanura主席Oesman Sapta不信任动议。

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