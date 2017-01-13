Friday, January 13th, 2017 | Posted by

人民良心党总主席乌斯曼·沙普达
透露将重用原民主党 干部

【雅加达112日讯】虽然人民良心党中央理事会（DPP Hanura）将于今年二月份才举行新任就职典礼，然而

人民良心党中央理事会总主席乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang）透露将重用原民主党（Demokrat）干部，其中是民主党（Demokrat）前总主席阿纳斯(Anas Urbaningrum)的忠诚者格德·巴瑟 苏阿尔迪卡(Gede Pasek Suardika)担任人民良心党副主席一职。

人民良心党辅导委员会主席威兰多(Wiranto)已决定Sarifuddin Sudding担任人民良心党的秘书长而格德·巴瑟 苏阿尔迪卡将被推举为副主席人选。”乌斯曼周四（112日）在雅京史纳延国会大厦记者会中表示。

据报道，乌斯曼与威兰多已经取得共识有关新中央理事会名单。除了Pasek以外，据悉，Saleh HusinNurdin TampubolonBenny PasaribuWisnuDaryatmo都是副主席人选之一。可靠的消息也传出Zuktahar将担任人民良心党总财政一职。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172910

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