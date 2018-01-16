Tuesday, January 16th, 2018 | Posted by

人民良心党党团评价：
新任国会议长Bambang Soesatyo必须加强国会立法管理

从业党政治家Bambang Soesatyo

从业党政治家Bambang Soesatyo

【雅加达安达拉网】人民良心党党团Nurdin Tampubolon评价，有关Bambang Soesatyo于昨日正式被委任为新任国会议长代替瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto），不过我们希望新任国会议长必须加强国会立法管理，包括在未完成全部法令草案（RUU）和理事会辅助工具（AKD）。

因为在国会审议机构（Bamus DPR）仅有20天内作出决定，若还有另外的议题必须检讨，自从接受法令草案后，最久是3个月内。”人民良心党党团Nurdin Tampubolon在国会办事处如此说道。

Nurdin Tampubolon阐述，加强国会立法管理必须遵守201417号法令有关人协（MPR）、国会（DPR）、地方代表理事会（DPD）和地方议会（DPRDMD3修订法令工作。

Nurdin Tampubolon表示，日前让民众最关注是国会必须加强立法管理，并希望民众都能感受到以上立法管理变化的影响。

我们希望加强国会立法管理后，民众能感受到以上立法管理的变化。擭urdin Tampubolon这样表示。

Nurdin Tampubolon认为，有关预算的管理必须更加有效率，新任国会议长必须确定国会成员的工作必须根据我国法令（UU）的命令。

我们希望有加强国会立法管理，可以监督国会的预算方面，因此，我们没发现挪用预算。擭urdin Tampubolon说。

Nurdin Tampubolon强调，我们对新任国会议长Bambang Soesatyo要求，已提到以上加强国会立法管理的解释，人民良心党承诺大力支持，不过这是为改善国会的工作和预算。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203605

Posted by on Jan 16 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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