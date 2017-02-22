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人民良心党主席乌斯曼谑而不虐谈内阁改组

佐科威总统笑而不答心自闲

【罗盘报新闻网2月23日雅加达讯】周三(2月23), 人民良心党 （Hanura）在西爪哇省茂物县森杜尔（Sentul City）国际会议中心（SICC）举行2016-2020年人民良心党中央理事会就职典礼。

出席盛会的内阁部长，其中是国务秘书部长普拉蒂克诺 (Pratikno)、内阁秘书帕拉摩诺·阿侬（Pramono Anung）、司法人权部长亚索纳·劳利（Yasonna Laoly）、从业党中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）和建设团结党（PPP）中央理事会总主席Rommahurmuziy。

我国总统佐科威（Joko Widodo）、斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂·苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri) 、人民协商会议长祖尔基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan)

和雅京现任省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）均称为人民良心党中央理事会就职庆典的嘉宾。

人民良心党 中央理事会总主席乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang ）在致辞时以充满风趣，谑而不虐谈内阁改组的可能性。他开玩笑说，“目前工作内阁部长都很有默契，当佐科威总统离开现场时，内阁部长们也跟着走。”他话中有话地说道。在场的嘉宾，包括佐科威总统也开怀大笑。然而，乌斯曼马上补充说，这绝对非在暗示将有第三次的内阁改组。请大家不要过于解读，胡思乱想哦，在场嘉宾又被他的讲话放声大笑。

这位我国人协（MPR）副议长乌斯曼看似不甘寂寞，他并接着说道，根据他自己观察佐科威总统的随心所欲的自然大笑，内阁改组虽然传言均是空穴来风，但是可能性并不是完全没有。