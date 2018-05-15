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人民的安全就是最高的法律

反恐怖主义法案的通过刻不容缓

【安达拉通讯社雅加达5月15日讯】针对近日国内极端主义思想的扩散和恐怖袭击的猖獗，特别是在两天内泗水发生了连环恐怖爆炸袭击案件，彻底震惊了国人，世界多国领导人和联合国也纷纷强烈谴责恐怖分子的对无辜平民惨无人道的暴力行为。政府因此敦促国会尽快审议和通过已拖延两年多的反恐修订法令草案（RUU Anti-Terorisme）。

佐科威总统矢言，若国会在今年六月底之前还不通过相关反恐修订法令草案，政府将发布代替法令政府条例（Perppu），因为反恐法令将是警察或国家执法机构的法律依据，缺乏反恐法令，国家执法机构不能对恐怖分子的活动采取先发制人的有效措施。佐科威总统誓言将彻底根除恐怖主义恶劣卑鄙的违法行为，绝不与恐怖主义妥协。

国家宪法学者，亦是我国宪法法院前院长玛夫德(Mahfud MD)强调，“国会通过批准反恐怖主义法案将使国家执法机构能更有效保护社会大众的人权和国家的安全。” 玛夫德周二（15日）通过推特社交网站发文如斯写道。

玛夫德还写道，以保护人权为由，国会迟迟不审议和批准政府已一年多提交的恐怖主义防范修订法案，助长了国内恐怖主义的势力扩散，恐怖分子反而肆无忌惮进行违反人权的野蛮暴力活动。

玛夫德还说，反恐法案的通过反而可以避免国家之机构对法律的滥用。没有法律的根据打击恐怖主义，反而容易出现权力的滥用或违反人权的行动。 因此，反恐怖主义法案的通过刻不容缓。”他这样写道。

“人民安全就是最高的法律（Salus populi supreme lex）。” 玛夫德总结说。