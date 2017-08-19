Saturday, August 19th, 2017 | Posted by

人民协商会议举行宪法纪念日
副总统和人协议长出席活动

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人民协商会议长祖尔基弗利·哈桑(左2)，提交“班渣西拉经济”一书给我国副总统尤淑夫·卡拉（中），地方代表理事会主席乌斯曼·沙普达（OSO，右2 ），财政稽查署署长慕尔玛哈迪（右）和宪法法院院长阿里耶夫·希达雅特（左）在旁见证。

 

【雅加达点滴新闻网8月18日】8月18日是我国宪法纪念日。我国人民协商会议（MPR）特别举办了宪法纪念日系列活动，其中是推出“班渣西拉经济”一书，介绍我国经济发展的理念是根据建国五原则班渣西拉（Pancasila）思想和原则发展国民社会经济。

周五（18日），我国副总统尤淑夫·卡拉（Jusuf Kalla）特别来到雅京史纳延国会大厦出席参加由人民协商会议举办的宪法纪念日。

出席该活动的还有海洋事务统筹部长鲁胡特·班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan)，地方代表理事会主席乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang），人民协商会议长祖尔基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan)，财政稽查署（BPK）署长慕尔玛哈迪（Moermahadi Soerja Djanegara），宪法法院（MK）院长阿里耶夫·希达雅特（Arief Hidayat），环境与林业部长西蒂·努尔巴亚（Siti Nurbaya Bakar）和政府相关部门负责人。

人协议长祖尔基弗利在致词是表示，我们每位国民绝对不可以忘记国家和民族的历史，应该时刻铭牢记在心中。特别是建国先烈的奋斗争取独立，为国为民所付出的牺牲，喝水千万不忘挖井人。

祖尔基弗利议长说：“作为一个伟大国家，我们应该要饮水思源，不能忘记国家经历过的重要大事，尤其是庆祝72周年国庆的气氛中和宪法纪念日之际，因此，我谨代表并人协议长的名义，向全国人民祝贺国庆快乐。”

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