Thursday, December 21st, 2017 | Posted by

人协议长Zulkifli Hasan称
政府在2017年的政治稳定保持良好

Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan

【雅加达安达拉网】人协议长祖尔基弗利（Zulkifli Hasan）认为，有关我国在2017年的政治相当稳定和一直保持良好情况，不过这都是因为我国政府大量兴建基础设施之故，目的是实现我国民众的福利和期望。

我们都感谢佐科威和卡拉政府的工作表现可嘉，2017年内的政治稳定保持良好，因此，佐科威政府可以顺利执行建设。” 人协议长祖尔基弗利这样表示。

祖尔基弗利认为，我国政府在2017年的建设项目的任务顺利完成，但是还有最关注的是我国树立法律的议题。

祖尔基弗利认为，我国政府在2018年的树立法律必须保持公平，因为我国民众对此事提出建议。

因此，现在我们对树立法律的议题特别关注，不过我国政府必须保持公平心态，基础设施项目没问题。”祖尔基弗利这样表示。

此外，祖尔基弗利也关注我国地方首长选举的议题，我们对此事必须了解的是我们身为印尼的公民，因为我们对地方首长选举可以有不同的选择。

祖尔基弗利还阐述，这是五年一度的地方首长选举必须和平的心态举行，每个候选人应该提出个人最好的观点和意见，而种族、宗教之类的歧视（SARA）不被染上。

祖尔基弗利认为，地方首长选举是每个候选人必须拥有民族的知识，必须互相提出的意见，并不是赢得地方首长选举，而违反地方首长选举的规定。

祖尔基弗利补充说，地方首长选举进行时，我们要团结一致，维护国家和民族的总体利益。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201606

Posted by on Dec 21 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added