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人协议长Zulkifli Hasan称

政府在2017年的政治稳定保持良好

【雅加达安达拉网】人协议长祖尔基弗利（Zulkifli Hasan）认为，有关我国在2017年的政治相当稳定和一直保持良好情况，不过这都是因为我国政府大量兴建基础设施之故，目的是实现我国民众的福利和期望。

“我们都感谢佐科威和卡拉政府的工作表现可嘉，2017年内的政治稳定保持良好，因此，佐科威政府可以顺利执行建设。” 人协议长祖尔基弗利这样表示。

祖尔基弗利认为，我国政府在2017年的建设项目的任务顺利完成，但是还有最关注的是我国树立法律的议题。

祖尔基弗利认为，我国政府在2018年的树立法律必须保持公平，因为我国民众对此事提出建议。

“因此，现在我们对树立法律的议题特别关注，不过我国政府必须保持公平心态，基础设施项目没问题。”祖尔基弗利这样表示。

此外，祖尔基弗利也关注我国地方首长选举的议题，我们对此事必须了解的是我们身为印尼的公民，因为我们对地方首长选举可以有不同的选择。

祖尔基弗利还阐述，这是五年一度的地方首长选举必须和平的心态举行，每个候选人应该提出个人最好的观点和意见，而种族、宗教之类的歧视（SARA）不被染上。

祖尔基弗利认为，地方首长选举是每个候选人必须拥有民族的知识，必须互相提出的意见，并不是赢得地方首长选举，而违反地方首长选举的规定。

祖尔基弗利补充说，地方首长选举进行时，我们要团结一致，维护国家和民族的总体利益。