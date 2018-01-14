Sunday, January 14th, 2018 | Posted by

人协议长:
希望政府能够优化国粮署大米储存

【梭罗安达拉网】人协议长祖尔基弗利（Zulkifli Hasan）表示，我国政府必须能够优化国粮署大米储存，这是为大米价格下降的目标，因为日前大米价格不断上涨，使政府决定从越南和泰国进口50万吨大米。

我刚去视察Pasar Gede，并与大米卖主聊聊天，这边大米的价格升至2000-2500盾。”周日（114日），人协议长祖尔基弗利说道。

因此，祖尔基弗利希望，我国尽快进行调控大米市场，使用国营粮食局（Bulog）的大米进行调空，再说，我对人民的生活感到可怜，因为煤气和电力的价格不断上涨。

祖尔基弗利提醒政府有关农民于二月份将进入收割期，所以政府对此事必须慎重作出决定。

我们要从国外进口大米也可以，但是不必直接送到我国，并预先放在进口的国家，因为这恐怕进口大米与收成期的时间同样，那大米价格一定有大影响。”祖尔基弗利这样表示。

之前，政府已经早有粮食自给自足，这是国军的贡献做到。

祖尔基弗利认为，若我们要从国外进口大米，最好是作为我国大米的储存或当国内大米供应不足时才进口大米。

日前优质大米（beras premium）价格自从11000升至11500盾到13000盾。.

中级大米（beras medium）价格升至1万盾到11000盾，不过大米卖主被问到有关大米价格上涨的理由仍然不知道。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203488

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