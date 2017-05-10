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亵渎宗教罪名成立

法官判处钟万学2年有期徒刑

【本报雅加达讯】周二（9/5），法官在宣读判决书时说，被告钟万学亵渎宗教罪名成立，因此判处被告2年有期徒刑并命令立即拘留。

首席法官德威亚尔梭（Dwiarso Budi Santiarto）在其判决书说：“被告钟万学亵渎宗教证据确凿，因此被判2年有期徒刑，并下令拘留被告，同时要求被告支付案件受理费5000盾。”

他说，被告已证实触犯有关亵渎宗教的第156A条与第156条刑事法典。

法官的判决比检察官的起诉更重。检察官仅要求法官判决被告1年徒刑2年缓刑，因为检察官取消了亵渎宗教的第156A条刑法，而仅使用156条刑法，即凡是在公共场所公开发表敌意、仇恨与侮辱别人的言论将被起诉最久4年有期徒刑，但如果触犯有关亵渎宗教的第156A条刑法，则将被起诉最久5年有期徒刑。而被告在2016年9月27日在千岛群岛发表演讲时所提到的有关可兰经第51条被认为没有侮辱宗教之意。

针对法官的判决，被告钟万学及其辩护律师表示将提出上诉。

总统冀望大家

尊重法庭的判决

佐科威总统周二在巴布亚听到法庭的判决时说：“我希望各方尊重法庭的判决，并尊重钟万学提出的上诉。最重要的是我们大家都要相信现有的法律机制，以解决每个出现的问题。“我再次重申，政府不能干预现有的法律程序。”总统强调地说。