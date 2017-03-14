Tuesday, March 14th, 2017 | Posted by

亵渎宗教案第14次庭审证人称
早在邦加勿里洞地方选举时政治对手已使用宗教议题攻击钟万学

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钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）

 

【雅加达Liputan6.新闻网讯】周二（3月14日），亵渎宗教案第14次庭审，传召五位证人，其中之一的证人Juhri是来自邦加勿里洞教育和文化的公务员。

Juhri是钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）在2007年邦加勿里洞地方首长选举的监督委员会委员。Juhri说，当时钟万学败选邦加勿里洞地方首长选举有两个关键的原因，其中是当时很多选民没有获得选民证，其次是钟万学对手使用金钱政治。此外，Juhri继续说，钟万学也受到对手以种族、宗教、族群和派别（SARA）议题的攻击。这位邦加勿里洞地方首长选举的监督委员会在清真寺发现不可以选择非同宗教的领导人传单。Juhri周二（3月14日）在雅京南区拉古南（Ragunan）巴刹名谷（Pasar Minggu）农业部大礼堂进行亵渎宗教案第14次庭审作证时如是说道。

Juhri怀疑，2007年邦加勿里洞地方首长选举期间，是钟万学政治对手刻意煽动选民不要选择非穆斯林信徒的钟万学。即使当时钟万学受到政治对手以种族和宗教议题的猛烈攻击，但是，根据Juhri说，钟万学助选团小组并没有向监督委员会报告。只有在公开竞选活动中，钟万学助选团小组与当时帮助钟万学竞选的我国第四任总统和瓦希德一同澄清有关SARA的问题。据悉，瓦希德在竞选活动中曾亲口表示，选民可以选择非穆斯林或非同宗教的候选人担任首长。

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