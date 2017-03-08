Wednesday, March 8th, 2017 | Posted by

亵渎宗教案第13次庭审
法官拒绝钟万学义兄Analta Amier为证人

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雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）周二（3月7日）在农业大厦接受第13次庭审有关亵渎宗教案并听取辩方证人被告的证词。

 

【雅加达安达拉新闻网07日讯】周二（3月7日）雅京北区法院法官拒绝钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）

因涉嫌宗教亵渎案第13次在农业部大厦庭审的义兄Analta Amier为证人。

钟万学律师团提议其义兄Analta Amier为证人，法院首席法官Dwiarso Budi Santiarto表示，今天法庭不能对Analta Amier进行审查。

“因此，根据法官，因为Analta

Amier此前曾经出现法庭内议程询问证人，因此这名证人不能成立。我认为他们的律师可以要求文件之外，证人与证人大概有同等的知识经验或可以通过其他证人所取代。“Dwiarso说。

众所周知，雅京特区省长钟万学前些时在雅京北区与千岛居民谈话时，被涉嫌宗教亵渎的指控。至今已经是第13次的法律庭审过程。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177085

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