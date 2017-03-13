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亵渎宗教案今日进入第14次庭审

五位或能减轻被告罪行的证人出庭作证

【RMOL新闻网3月13日讯】雅京北区地方法院发言人Hasoloan Sianturi，周一（3月13日）表示，按照计划，将传召五位证人在钟万学亵渎宗教案第14次庭审过程出庭作证，这五位证人或能减轻被告罪行的证人。

今日出庭作证的第五证人，其中是卡渣玛达大学（UGM）刑事法专家 爱德华（Edward Omar Sharif Hiariej）、东勿里洞县教育局政府官员Juhri、东勿里洞县国立17小学教师Badau和FerryLukmantara。

此外，还有一名东勿里洞县Gantung村Ganse乡的一名司机Suyanto。最后是钟万学东勿里洞县Lenggang乡村小学的朋友Fajrun也将出庭作证。

Hasoloan表示上述证人都已经被通知，然而，他们是否全部都会出席，迄今还没有获得他们的肯定。但愿他们都能出庭作证。Hasoloan接着说。

今日亵渎宗教案第14次庭审仍然还是在雅京南区拉古南（Ragunan）

巴刹名谷（Pasar Minggu）农业部大礼堂进行。