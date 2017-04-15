Saturday, April 15th, 2017 | Posted by

交通部长布迪卡里亚：
将加速完成西爪克尔达查迪机场

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西爪克尔达查迪机场（Bandara Kertajati）的建设进展已达30.09％。

 

本报雅加达讯】交通部长布迪卡里亚（Budi Karya Sumadi）周五表示，将加速完成西爪克尔达查迪机场（Bandara Kertajati）的建设，机场跑道与空气侧将在明年年底完成。

在2017年2月记录的空气侧的建设进展已达79％，空气侧设施已达29.4%，空中交通管制已达40％，燃料消防栓管道达到了43.6％。

至于航空站方面是地方政府的责任。将设法在2019年初和今年底完成，正如总统所要求的那样。

佐科威总统周四在访问井里汶答记者提问时说：“我从西爪哇副省长Dedy Mizwar了解到，Kertajati机场建设正在良好进行中，但进展不够快，因此我希望加紧工作，希望在2019年初或今年底完成。”

截至2017年2月，Kertajati机场的建设进展已达30.09％。这座占地1,800公顷的机场，建成之后每年可望能容纳1100万乘客。

为加速完成机场的建设，交通部已注入2490亿盾资金供完成第一阶段快速出租车通道、停机坪照明与电气化工程项目。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180291

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