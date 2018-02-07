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交通部发出条例

通往山顶的路线将关闭10天

【茂物安达拉网】有关在西爪哇茂物山顶连夜下大雨，交通部发出通往山顶的路线关闭10天的条例。

“关闭通往山顶的路线由Gunung Mas到Ciloto、前往Cianjur的全部车辆可以双线通行。”交通总局布迪（Budi Setyadi）在山顶如是说。

交通总局布迪表示，我们关闭茂物山顶的路线根据茂物警方和茂物地方赈灾机构（BPBD）对山顶天气的状况报告。

不过我们对此问题作出决定，主要为预防发生山体滑波事件，并将关闭10天。

此外，关闭Ciloto和Cianjur路线的时间更久，因为我们还需要使用地质装备。

“因为通往茂物山顶的路线大部分都裂开，因此，我们在未来10天内关闭山顶的路线，由茂物到Gunung Mas完全不能通往。”布迪这样表示。

布迪还说，在10天内关闭时，我们将勘查和预防山体滑波的发生，并监察处理发生山体滑波事件的地区。

不过关闭通往茂物山顶的路线包括公共汽车必须全部遵守。据报道，车辆仅到Cisarua的路线而已并建议可以骑摩托车通往茂物山顶。

“茂物警方允许骑摩托车通往山顶。”布迪这样说道。

通往山顶的车辆可以经过苏加巫眉的路线，而返回的路线是自从Cianjur、Gunung Putri、Jonggol和经过Cipamingkis桥。

我们对此问题都达成一致后，将与海军部及交通部检讨该问题，并根据2017年第7号总统指令的条例。