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亚运会将于8月8日举行

佐科威主持苏卡诺运动场修葺工程竣工仪式

【本报讯】佐科威总统昨日为雅加达南区的苏卡诺主体运动场(Stadion Utama Gelora Bung Karno)主持修葺工程竣工仪式，随后印尼国家足球队与冰岛足球队在该运动场举行友谊赛。

该运动场成为2018年8月8日亚洲运动会的主要运动场。总统赞扬苏卡诺主体运动场有许多优点。

佐科威总统说，虽然目前离举办亚运会还有7个月的时间，但苏卡诺主体运动场已修葺完毕，他感到很欣慰。

他讲述苏卡诺主体运动场的优点：该主体运动场可容纳8万名观众，每位观众都有可以折叠的新式椅子，该椅子能够承受250公斤的重量，及承受人为的破坏，也附合国际足球协会安全的标准，及能够在15分钟内及时疏散所有的观众的条件。

苏卡诺主体运动场的照明设备也全换新的设备，总量达3500lux，其亮度比以前的照明设备更亮三倍，但其用电量可节省一半。这照明设备是目前世界上最好的照明设备。

佐科威总统说，苏卡诺主体运动场的照明设备与音响设备是集成的一套，音响设备的用电量8万瓦，也是当前最好的音响设备。

苏卡诺主体运动内的场地也铺上最好的Zoysia Matrella草，并备有自动浇水系统及排水系统。

佐科威总统(中)由尤淑夫.卡拉副总统(左二)、人文统筹部长布安.马哈拉妮(右三)、公共建设与民房部长巴苏基.哈穆利约诺(右二)、国务秘书部长帕拉迪诺(右一)及青体部长伊曼.纳拉维(左)主持雅加达的苏卡诺主体运动场的修葺竣工重新开幕仪式。