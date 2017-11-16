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井里汶从业党地方代表理事会

宣布支持利德宛为2018年地方首长选举候选人

【西爪哇安达拉新闻网11月15日讯】井里汶县从业党地方代表理事会（DPD Golkar）宣布将支持现任 万隆市长利德宛卡米尔（Ridwan Kamil）和丹尼尔（Daniel Muttaqien）为2018年西爪哇省长和副省长搭档候选人。

“井里汶县从业党地方代表理事会的支持非常稳固，卡米尔与丹尼尔可以绝对性取得2018年西爪哇省长和副省长搭档候选人。” 井里汶县从业党地方代表理事会主席戴夫拉克索诺（Dave Laksono）周三（11月15日）在井里汶举行活动结束后如是说道。

戴夫说，榕树党党干部是扎实的，它将投身社会并向社会介绍卡米尔和丹尼尔。

“从业党中央理事会（DPP）所支持的省长和副省长搭档候选人是非常准确，他们都还很年轻，尤其是卡米尔先生通过建立一个非凡的万隆城市证明了这一点。学者，社会和千禧一代都很接受这两位省长和副省长搭档候选人。”戴夫拉克索诺（Dave Laksono）说。

来自从业党的西爪哇副省长候选人丹尼尔承认，DPP指定他陪同卡米尔作为北海岸（Pantura）地区代表。丹尼尔说，这个声明支持并准备好运行DPP的决定。

丹尼尔说，井里汶县是Pantura的象征，成为护送卡米尔胜利的第一个运动。因为他认为，Pantura具有相当大的潜力赢得西爪哇省长选举从3600万投票权收集到1400万票。

“从勿加西、加拉横、苏横、南岸由、井里汶等地方都可以贡献35％到40％的胜利。”丹尼尔如是说道。