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五名将军将准备参加

2018年地方首长选举候选人

【雅加达时代周刊讯】2018年地方首长选举的同时 我国有5名现任国军或警察高级军官将参加省长选举候选人。这种被认为是五年一度的民众盛会的新现象。

然而，这并不意味着将军比平民候选人有更大的机会。 印度尼西亚监测研究所所长阿里（Ali Rifan）表示，目前的政治条件与新秩序时代的情况不同。

据阿里介绍，参加地方首长选举的现任国军和警察高级军官与平民有着同样的潜力。 “他们的政治势力不像新秩序时代。一般来说高级军官的新秩序已经过去了。”阿里周二（12月26日）对时代周刊记者如是说道。

按照时代周刊的记录，我国至少有5名现任国军或警察高级军官将参加2018年地方首长选举。他们是：

伊迪（Edy Rahmayadi）陆军中将，出生于亚齐沙璜，他被大印尼行动党（Gerindra）、公正福利党（PKS）和国民使命党（PAN）推举为苏北2018年地方首长选举候选人。伊迪目前担任陆军战略后备司令部司令，伊迪因为要竞选苏北省长而提前退休。

沙法鲁丁（Safaruddin）警察少将，这位曾担任东加省地方警察局长通过斗争民主党（PDI-P）推举为2018年地方首长选举候选人。但到目前为止，尚未宣布沙法鲁丁为东加省长候选人。

安东（Anton Charliyan）警察少将，这位教育和培训警察副主任，2016年曾担任西爪哇警察长。安东在1984年毕业于警察学院毕业，他有侦探领域经验。安东也将被PDIP推举为西爪哇省长选举候选人。

穆拉德（Murad Ismail）警察少将，穆拉德还未担任警察防暴机动部队（Brimob）局长时，2013年至2015年曾担任马鲁古地方警察长。斗争民主党也支持穆拉德为2018年地方首长选举候选人。斗争民主党总主席美佳娃蒂（Megawati Soekarnoputri）已经宣布与PDIP干部Barnabas Orno搭档参选2018年地方首长选举。

保罗斯（Waterpauw）警察少将，他是一位巴布亚人，目前担任苏北地方警察长，之前，保罗曾担任警方情报和安全局副局长。他曾被从业党（GolKar）提拔为巴布亚第一人。

与此同时，国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将说，已经登记2018年地方首长选举的成员立即处理辞职请求。 狄托介绍，这个举措是建议为避免给警方造成不好的印象和看法。狄托担心公众在大选中行使选举权时会考虑警察滥用职权来影响公众。

国军总司令（TNI）哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将也透露了同样的情况。据哈迪介绍，如果其中一名高级官员想要跟随地方首长选举提名，那就是他的公民权利。然而，国军总司令哈迪没有证实高级军官是否也被允许提前退役并参加2018年地方首长选举。