Thursday, April 26th, 2018 | Posted by

五一国际劳动节 印尼劳工联合会
将动员15万工人到总统府集会游行示威

KSPI主席赛义德（Said Iqbal）

KSPI主席赛义德（Said Iqbal）

【雅加达TRIBUN新闻网424日讯】适逢51日国际劳动节来临之际，印尼劳工联合会（KSPI）将动员15万工人到总统府举行示威。

KSPI主席赛义德（Said Iqbal）周二（424日）在雅京中区芝敬尼 Mega Proclamation酒店新闻发布会上如是说道。

51日国际劳动节那天将会有15万工人从马雕像到总统府前面集会游行示威。”赛义德说。

赛义德说，KSPI将发出劳工三个要求，这劳工三个要求称之为Tri Labor和人民的要求（Tritura）。

第一，KSPI的要求内容是降低大米、电力、燃料价格，以确保粮食和能源充沛。

其次，KSPI要求佐科威总统撤销2018年关于外国劳工的第20号公告，特别是与来自中国的劳工和外籍劳工条例。

第三，工人们将再次要求政府撤销2015PP78号工资条例。

这个五一国际劳动节将有15万人参加，其中包括10万名KSPI成员和5万名其他工会成员，其中包括在线交通行动委员会（KATO）。

赛义德解释说，KSPI已与雅京首都警察协调五一劳动节的实施行动。工人们将在早上的某个时间集会。 雅加达的集会点是在Pulo Gadung。茂物集会点是在工业区，即CitereupCilengusiCiawi

然后，勿加西的劳工将在CibitungCikarang集会。丹格朗集会点是在CikupaBalaraja地区。他们将在集会点会面，然后在上午10点前往雄牛广场集会。”赛义德如是说。

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