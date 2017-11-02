Thursday, November 2nd, 2017 | Posted by

九月份到我国访问外国游客环比八月份下降13.67%

外国游客向路边小贩购买通平饭山一幕（资料图）

外国游客向路边小贩购买通平饭山一幕（资料图）

 

【雅加达安达拉网】中央统计局（BPS）记录，20179月份到我国访问的外国游客环比8月份下降13.67%，去年入境到我国的游客达140万人次，今年9月份到我国访问的外国游 客达121万人次。

中央统计局局长苏哈利延多（Kecuk Suhariyanto）表示，虽然到我国访问的外国游客有所下降 ，但是同比去年外国游客到我国旅游的人数升至20.47%，去年9月份达101万人次。

外国游客大部分都经过19个主要入境口的方法到我国旅游，不过我们希望外国游客的人数不断增加，因为旅游业有利于推动我国的经济发展。”苏哈利延多这样表示。

苏哈利延多还说，外国游客经过19个主要大门的人数达106万人次，定期的外国游客达103万人次和专门旅游的游客达229千人次。

此外，外国游客经过另外19个苏哈国际机场门口的人数达15万人次，分别边境处入境的游客达109400人次和其他类别达405万人次。

根据中央统计局记录外国游客的报告，入境到我国最多的游客是中国游客达182428人次、新加坡游客达122821万人次、澳大利亚游客达118459人次、马来西亚达106678万人次和日本达56221人次。

根据中央统计局计算今年1月份到9月份的记录报告，今年入境我国的外国游客的人数达146万人次增长25.05%，比去年同期达836万人次。

进一步，今年9月份全国星级酒店的客户入住率（TPK）平均达58.42%，比去年同期54.16%稍升4.26点。

今年8月份全国星级酒店的客户入住率稍升0.42点。外国游客居住酒店的时间平均1.97天，比去年同期上升0.07点。

我国政府已开发的十大重要旅游景点经济特区：

苏北省多巴湖（Lake Toba），邦加勿里洞省勿里洞(Bangka Belitung)丹绒克拉杨(Tanjungelayang)旅游经济特区，万丹省丹绒乐宋海湾（Tanjung Lesung），千岛（雅加达特区），中爪哇婆罗浮屠佛塔（Candi Borobudur），东爪哇布罗莫火山（Gunung Bromo），西奴沙登加拉中龙目（（NTB））曼达丽佳旅游特区（Mandalika），东努沙登加拉省科莫多岛（Komodo），中南苏拉威西省布顿(Buton)县瓦卡托比(Wakatobi)国家公园和北朋故鲁省摩罗泰岛（Morotai）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197159

Posted by on Nov 2 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added