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九月份到我国访问外国游客环比八月份下降13.67%

【雅加达安达拉网】中央统计局（BPS）记录，2017年9月份到我国访问的外国游客环比8月份下降13.67%，去年入境到我国的游客达140万人次，今年9月份到我国访问的外国游 客达121万人次。

中央统计局局长苏哈利延多（Kecuk Suhariyanto）表示，虽然到我国访问的外国游客有所下降 ，但是同比去年外国游客到我国旅游的人数升至20.47%，去年9月份达101万人次。

“外国游客大部分都经过19个主要入境口的方法到我国旅游，不过我们希望外国游客的人数不断增加，因为旅游业有利于推动我国的经济发展。”苏哈利延多这样表示。

苏哈利延多还说，外国游客经过19个主要大门的人数达106万人次，定期的外国游客达103万人次和专门旅游的游客达229千人次。

此外，外国游客经过另外19个苏哈国际机场门口的人数达15万人次，分别边境处入境的游客达10万9400人次和其他类别达405万人次。

根据中央统计局记录外国游客的报告，入境到我国最多的游客是中国游客达18万2428人次、新加坡游客达12万2821万人次、澳大利亚游客达11万8459人次、马来西亚达10万6678万人次和日本达5千6221人次。

根据中央统计局计算今年1月份到9月份的记录报告，今年入境我国的外国游客的人数达146万人次增长25.05%，比去年同期达836万人次。

进一步，今年9月份全国星级酒店的客户入住率（TPK）平均达58.42%，比去年同期54.16%稍升4.26点。

今年8月份全国星级酒店的客户入住率稍升0.42点。外国游客居住酒店的时间平均1.97天，比去年同期上升0.07点。

我国政府已开发的十大重要旅游景点经济特区：

苏北省多巴湖（Lake Toba），邦加勿里洞省勿里洞(Bangka Belitung)丹绒克拉杨(Tanjung燢elayang)旅游经济特区，万丹省丹绒乐宋海湾（Tanjung Lesung），千岛（雅加达特区），中爪哇婆罗浮屠佛塔（Candi Borobudur），东爪哇布罗莫火山（Gunung Bromo），西奴沙登加拉中龙目（（NTB））曼达丽佳旅游特区（Mandalika），东努沙登加拉省科莫多岛（Komodo），中南苏拉威西省布顿(Buton)县瓦卡托比(Wakatobi)国家公园和北朋故鲁省摩罗泰岛（Morotai）。