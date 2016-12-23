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乌斯曼当选人民良心党总主席

【Tempo新闻网12月22日雅加达讯】适逢建党10周年庆典之际，人民良心党 （Hanura）周三（12月21日）在其位于雅京东区国军总部街69号，举行人民良心党中央理事会总部落成启用的典礼仪式，并举行人民良心党全国协商会议（Munaslub）。

在人民良心党全体协商会议中，被佐科威总统委任为政法安统筹部长（Menkopolhukam）的威兰多也在协商会议上宣布辞去人民良心党中央理事会总主席一职，以便能专心执行政府公务。

会议上选出乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang）人民良心党中央理事会总主席和威兰多(Wiranto)也被推选为人民良心党中央顾问委员会总主席。

几位有意参选人民良心党中央理事会总主席的政治人物，如我国前任国军总司令穆尔多科(Moeldoko)退役上将、原提高国家机构效率与行政改革部长尤迪·克里斯南迪（Yuddy Chrisnandi）和工业部长萨利赫·胡辛（Saleh Husin），在威兰多的操控下，均一一被乌斯曼·沙普达，成功击败。当选人民良心党总主席的乌斯曼也立即宣布我国总统佐科威蝉联2019年总统。

威兰多在致辞时，高度评价佐科威政府在推行国家经济和政治革新所取得卓越政绩。在佐科威总统2年多的英明领导下，国家各领域的改革和改善，有目共睹，佐科威政府在教育和人民生活的提升，毫无疑问，也获得人民的大肆赞扬。威兰多说。

出席人民良心党全国协商会议的国家领导层，除了佐科威总统、斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂·苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri)、亦是来自PDIP的内政部长扎赫约·库莫罗（Tjahjo Kumolo）、建设团结党（PPP）中央理事会总主席罗马胡穆兹 (Romahurmuziy 或称罗米)、从业党 （Golkar）中央理事会秘书长伊德鲁斯 ·玛尔哈姆(Idrus Marham)，国内重量级政治人物也与会。

我国人民协商会副议长，被密友昵称为OSO的乌斯曼与政法安统筹部长威兰多一起领导人民良心党，被视为颇适合的搭配，人民良心党党干和全国支持者冀望在2019年普选，能更上层楼，取得更佳的成绩。