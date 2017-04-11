Posted by admin

乌斯曼主持地方代表全体会议

部分议员到会议台前抗议

【雅加达Tribunnews新闻网11日讯】昨日（4月11日），地方代表理事会（DPD）全体会议在雅京中区史纳延国会大厦召开，刚当选地方代理事会主席的乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang 昵称OSO）和副主席诺诺善波诺（Nono Sampono）共同主持会议。

全体会议刚刚开始，几位地方代表理事会议员就开始抗议，有的议员甚至跑到议会台前举起抗议海报，他们要求必须先解决出现地方代表理事会两阵营领导层的争议才举行地方代表理事会全体会议。

主持会议的乌斯曼·沙普达也尽量聆听议员的抗议与诉求。

之后，乌斯曼·沙普达决定暂停会议的时间，他还说暂停会议并不是因为会议遭到部分议员的抗议和杯葛，而是出席人数不符合会议规定的与会人数。

“根据签到出席会议的地方代表理事会议员才有36位，因此我宣布全体会议暂停15分钟的时间。”周二（4月/11日），乌斯曼在国会办事处主持全体会议时如斯宣布。

然而，休息15分钟之后，乌斯曼宣布会议继续召开，首先唱国歌，唱完国歌之后继续开会，但是会议刚开始，风波又起，抗议混乱局面有出现，同样，他们还是要求必须先解决地方代表理事会两极化问题。面对混乱的局面，乌斯曼也只能无奈的微笑，并再次宣布会议延期召开。