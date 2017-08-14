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之前每袋2百万盾

巴布亚水泥价格每袋降至50万盾

【本报雅加达讯】巴布亚内地民众现在能享受到更便宜的水泥价格，之前每袋2百万盾的水泥价格，现在已降至每袋50万 盾。

那样便宜的水泥价格难道政府有补贴吗？

印尼水泥公司（PT Semen Indonesia）秘书阿贡威哈尔多（Agung Wiharto）说：“没有，政府没有补贴。每袋50万 盾公司还能赚，不会亏本。只是我们现在提高工作效率而已，把所有的成本降低”

他解释说，我们之所以能够卖50万 盾每袋，那是因为我们已减少许多分销链的压力，清除导致水泥价格昂贵的内地投机者的行为。

此外，通过清除投机者的行为，改变分配模式，使水泥的价格不像以前那样任由投机者规定，牟取暴利。

他说：“在巴布亚水泥如同辣椒，贵在需求高。有关投机者问题，我们试图通过直接分配加于克服。如果其他商店卖的水泥更便宜，投机者就不敢买水泥囤积居奇，因为他们的水泥更贵。”

他承认，他不知道，为实现水泥价格在巴布亚每袋50万盾，印尼水泥公司削减了多少利润，但很明显的是在巴布亚对水泥的需求仍然偏低。

“巴布亚对水泥的需求仅占全国每年对水泥需求6500万吨的1％而已。不是亏损问题，但我们正在运行不像往常一样的业务。”他说。