Monday, April 10th, 2017 | Posted by

主持梭罗阿迪机场铁路奠基仪式
佐科威总统指令2018年须完成

web11042

上周六（8/4）上午，佐科威总统在中爪哇Boyolali主持梭罗阿迪苏玛尔诺（Adi Soemarmo)机场铁路奠基仪式。

 

【本报雅加达讯】上周六（8/4）上午，佐科威总统在中爪哇Boyolali主持梭罗阿迪苏玛尔诺（Adi Soemarmo)

机场铁路奠基仪式。总统在致辞中明确表示，这条连接Boyolali－solo－Yogya的机场铁路必须在2018年完成，不可再拖延。至于碰到的征地难题，必须由县市长负责。

总统提醒说，目前国家之间的竞争相当激烈，具有高竞争能力，高效率与快速服务的国家将能取胜。因此，作为大国，我们不能落后，我们要赢得这场竞争。为此，我们必须在各项领域提高效率，比如在运输、港口与机场等。我们要让人民有各种选择，要搭计程车、搭巴士、搭火车、搭轻轨列车样样都有，任你选择，而这一切都是政府必须准备好的选择项目，那样才能提高效率，提高竞争能力。

总统解释说，阿迪苏玛尔诺（Adi Soemarmo)机场将成为大机场，航空站面积26000平方米。跑道的长度由2600米增加到3000米，同样必须在2018年完成。总统说：“工作要有指标，不然将一拖再拖，最后不能完成或停滞下来。这种现象不可再发生。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179930

Posted by on Apr 10 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added