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主持梭罗阿迪机场铁路奠基仪式

佐科威总统指令2018年须完成

【本报雅加达讯】上周六（8/4）上午，佐科威总统在中爪哇Boyolali主持梭罗阿迪苏玛尔诺（Adi Soemarmo)

机场铁路奠基仪式。总统在致辞中明确表示，这条连接Boyolali－solo－Yogya的机场铁路必须在2018年完成，不可再拖延。至于碰到的征地难题，必须由县市长负责。

总统提醒说，目前国家之间的竞争相当激烈，具有高竞争能力，高效率与快速服务的国家将能取胜。因此，作为大国，我们不能落后，我们要赢得这场竞争。为此，我们必须在各项领域提高效率，比如在运输、港口与机场等。我们要让人民有各种选择，要搭计程车、搭巴士、搭火车、搭轻轨列车样样都有，任你选择，而这一切都是政府必须准备好的选择项目，那样才能提高效率，提高竞争能力。

总统解释说，阿迪苏玛尔诺（Adi Soemarmo)机场将成为大机场，航空站面积26000平方米。跑道的长度由2600米增加到3000米，同样必须在2018年完成。总统说：“工作要有指标，不然将一拖再拖，最后不能完成或停滞下来。这种现象不可再发生。