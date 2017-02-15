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为遭受干旱袭击而提供援助

我国向斯里兰卡运送5000吨大米

【本报雅加达讯】政府运送5000吨大米给斯里兰卡(Sri Lanka)。上述运送是我国对正遭受干旱袭击的斯里兰卡的援助。

国际关系与贸易部门的农业部资深助理Mat Syukur称，上述大米援助的运送成为72年来政府所进行的首次。

周二，Syukur说，这是自独立以来72年后的首次。向斯里兰卡提供的大米援助，亦表明我国大米产量已满足全国的需求。直到目前为止，全国大米库存为170万吨。

他说，“这标志着我们的大米产量过剩，以致政府作出决定向其它国家提供援助。这也表示我国不再进口大米。”

他补充称，今年的大米产量指标为7800万吨干稻谷物，或相当于4000万吨大米。致力于落实上述指标之一是在农业部门的特别努力方案。例如准备300万公顷的灌溉土地，和各种各样的农具，以及向农民提供保险。

他解释说，“那是在提高生产率的环节内，去年产量相当高，今年的指标为7800万吨。提高稻米产量也是为实现2045年我国将成为世界粮仓指标。”