Monday, February 5th, 2018 | Posted by

为赢得东爪哇地方首长选举
斗争民主党召开特别地方工作会议

美佳娃蒂主持地方工作会议

美佳娃蒂主持地方工作会议

 

 

【罗盘报】斗争民主党(PDIP）应对2018年地方首长选举的筹备胜利，斗争民主党于3日在东爪哇斗争民主党地方代表委员会（DPD）召开特别地方工作会议，之前，斗争民主党已推举塞弗拉（Saifullah Yusuf）与Puti Guntur Soekarno 2018年东爪哇省长和副省长选举候选人。

据报道，该会议由斗争民主党中央理事会选助胜机（Bappilu）构主席班邦Bambang Dwi Hartono（昵称Bambang DH）主持召开特别地方工作会议。

班邦在致辞中表示，提到召开特别地方工作会议的理由和目的。

该会议的召开根据斗争民主党的党章（AD/ART），不过该会议由斗争民主党地方代表委员会进行，并由中央理事会主持召开该会议。”班邦在2500斗争民主党成员如是说。

班邦认为，东爪哇地方首长选举是斗争民主党必须获胜的地区。

斗争民主党总主席美佳娃蒂特别关注2018年东爪哇地方首长选举的政治盛会，因为东爪哇是在全国第二最多的固定选民名单（DPT）。” 班邦这样表示。

最多的固定选民名单是西爪哇省并选民达到3300万人。” 班邦说。

因此，斗争民主党对东爪哇地方首长选举的胜利特别关注，因为东爪哇将进行19个全国地方首长选举，18个县和地区地方首长选举及省长和副省长选举。班邦称，我们正准备全国地方首长选举的战略胜利。

我们对此政治年度的决胜必须有决心，找出获胜2018年地方首长选举的办法。”班邦如此说。

我们也将指令斗争民主党成员整理政党的工作人员。

我们希望，在2018年地方首长选举年度之间，斗争民主党与其他政党保持冷静的关系，尤其是政党内部的关系。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205574

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