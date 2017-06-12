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为维护宗教包容性

印尼温和伊斯兰组织反击极端势力

【雅加达法新电】印度尼西亚保守派伊斯兰势力近期迅猛崛起，威胁到印尼作为一个包容性世俗国家的形象。为防止印尼的宗教包容性受到侵蚀，当地最大的穆斯林团体伊斯兰教士联合会出动青年团准军事部队，对极端宗教分子展开反击。

伊斯兰教士联合会（Nahdlatul Ulama，简称伊联）数百名青年团（Banser Gerakan Pemuda Ansor）“准军事人员”近日直捣伊斯兰极端组织伊斯兰解放党（Hizb Ut-Tahrir）召开会议的酒店，将酒店团团包围，迫使会议中断，在场出席者后来被警方押走。印尼伊斯兰解放党主张把印尼这个世俗国家改造为实行伊斯兰法的“哈里发国”。

印尼2亿5500万人口当中，尽管多达九成为穆斯林，该国却是个多元宗教信仰并存的国家，官方承认的宗教有伊斯兰教、基督教、天主教、佛教和印度教。

创立近一个世纪、在印尼全国拥有4500万成员的伊联志在维护印尼的宗教包容性传统，它开始采取较为强硬的手段如出动其准军事部队“Banser”来对付伊斯兰极端分子。该部队全国指挥官阿尔法对法新社说：“我的教士先辈们、基督徒及其他宗教人士合力创建了这个共和国，我们必须捍卫这个传统。”

伊联表示其有必要挺身而出，部分原因在于政府长期以来疏于打压极端保守势力。印尼什叶派穆斯林、艾哈迈迪派穆斯林、基督徒等少数宗教社群所受到的攻击日益增多，再加上雅加达首都特区原首长钟万学上个月因亵渎罪名成立被判入狱两年，令人不禁担心印尼的宗教排他情绪有抬头之势。

印尼目前仅有亚齐省特区奉行伊斯兰法，强硬派伊斯兰组织要建立“哈里发国”的呼声并未获得广大回响。近期一项民调显示，每十个印尼人当中，仅一个支持创建“哈里发国”。尽管如此，宗教排他现象不容小觑。

伊联准军事部队拥有200万人员，他们不持枪械，而是凭借人数优势发动攻势。他们勇闯强硬派穆斯林组织的集会，取下对方的布条和旗帜交给警方处置。

伊联也反对源自沙特阿拉伯、极端保守的瓦哈比教派（Wahhabism），曾数次在公共集会上将推崇该教派的传教士轰下台。

伊联的战斗口号“印尼共和国联合之邦”（英文即The United State of the Indonesian Republic，印尼简称“NKRI”），凸显其捍卫国家团结的决心。阿尔法说：“任何人若反对‘NKRI’或呼吁建立‘哈里发国’，必须先过我们这一关。”

过去几周，伊联也曾出手保护多个市民，这些人因为在社交媒体上发表反极端宗教言论而被强硬派穆斯林团体围攻。

伊联在印尼各地召开宣传大会，并已招募数千名新人加入其抗击保守派之战。伊联双管齐下，不仅深入民间对抗极端分子，也在思想层面上展开斗争。

伊联青年团要与伊斯兰团体和政府机构举行对话会，希望穆斯林社群能就如何诠释伊斯兰古法以适应现代社会所需，达成共识。伊联期望穆斯林认同伊斯兰信徒与其他宗教信仰者地位平等，支持以国家宪法为印尼这个现代化邦国的指导原则。

保守派穆斯林自然对伊联的主张感到不满，他们指责伊联违背伊斯兰教义，维护异教徒。

澳大利亚国立大学伊斯兰专家菲利（Greg Fealy）赞许伊联的努力，但告诫现实社会中的政治考量恐将对伊联构成一大障碍。

然而，伊联毫不退怯，其秘书长斯塔库（Yahya Cholil Staquf）受访时强调，为了反击强硬派穆斯林，提倡温和派伊斯兰教义刻不容缓。他说：“我们必须在他们造成更多破坏之前将其击倒。我们将抗争到底。”