Friday, March 24th, 2017 | Posted by

为满足巴淡岛水源需求
总统冀赛贡水库2018年底完成运作

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【本报雅加达讯】佐科威总统周四（23/3)中午在夫人伊里安娜陪同下，来到廖内群岛，巴淡岛加朗镇西延东村视察正在兴建中的赛贡水库（Waduk Sei Gong），总统希望这座总面积355公顷的水库能在2018年年底完成运作与使用。

总统说：“这座水库将能容纳大约1100万立方米的水，将能满足巴淡市及其周边地区的水源需求。”

总统希望如果能够在明年中旬建好，然后在2018年年底运作与使用。他深信，赛贡水库建成之后，巴淡岛尤其是巴淡市的缺水问题将能得到解决。

总统说：“这座水库从2016年年初才开始建，建设进度可谓够快，现在已完成35%。”

当被问及在兴建中有何障碍时，总统说没有任何障碍。同样的，关于土地所有权和赔偿问题，总统说也无任何障碍，因为水库的地皮有的属于官方的，有的属于保护区的，有的是借用的，全都是属于国家的。

赛贡水库的建设预算成本是2380亿盾，这座水库属于中央政府兴建49座水库计划的一部分。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178514

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