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为夺得得2019年总统选举

卡铎志愿者冀组建第三股政治力量

【雅加达Tribunnews网】原国军总司令卡铎（Gatot Nurmantyo）志愿支持者正在寻求组建的第三股政治力量的可能性，以便能推举卡铎竞选2019年总统选举。卡铎支持者积极穿梭可能组建联盟的政党，如民族复兴党（PKB）、国民使命党（PAN）和民主党（Demokrat）。卡铎志愿支持者顾问Reza Pahlev周（22日在雅京如斯表示。

“我们认为推举卡铎为2019年总统候选人的机会仍然敞开，因为有公正福利党（PKS）、民族复兴党、国民使命党和民主党迄今尚未决定是否支持佐科威或与其他政党建立共同推举一组政府总统候选人，我们依然积极与上述政党维持沟通，目的就是推举卡铎在2019年总统选举中成为佐科威的竞争对手。Reza Pahlevi如是说。

Reza Pahlevi表示，之前，大印尼行动党（Gerindra）承诺将推举卡铎，但大印尼行动党后来却宣布帕拉波沃，不过我们对此事并不气馁，这是一件正常的事。

此外，卡铎志愿支持者主席Rama Yumatha表示，我们已聆听民众意见有关卡铎合适成为佐科威2019年总统选举的对手，而取胜的机会也颇大。

“民众大部分都想2019年总统选举换新总统，这是民众的要求，当时我们已听到民众的意见。Rama Yumatha续说。