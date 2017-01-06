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为发展海上捷运

交通部将设立“我们的家”物流中心

【本报雅加达讯】为支持与发展佐科威总统提倡的海上捷运，交通部将设立“我们的家”物流中心，以保证物流配送顺畅。

交通部长布迪（Budi Karya Sumadi）说，有了“我们的家”物流中心，可望船只返回期间，物品仍能受控制。另方面，“我们的家”也起着收集物品供返回的船只。比如在敦埠（Dumpu），我们可收集玉米，在古邦，我们也可收集一些海产，这些物品都是可以作为返回船只的运输物品。

又比方说，运到巴布亚迪米卡的物品，只能寄到迪米卡而已，如果要寄到山顶就不能了。为此，从今年开始，交通部要建空中桥梁或空中捷运，把物品直接分配到那里的小城镇，可望那里的必需品价格会降低。

交通部长布迪还说：“目前海上捷运航线有6条，政府将增加7条新航线至13条。新的航线将使点对点的距离缩短。”

海上捷运的新航线其中T-7航线，即Tanjung Priok-Enggano-Mentawai- Pulau Nias-Sinabang与Pulau Nias-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok。

在与内阁秘书帕拉摩诺（Pramono Anung）进行的新闻发布会上，交通部长说政府将继续改善海上捷运服务。

布迪坦言在一些地点，譬如从纳杜纳群岛的返回航线，容易受到气候变化的影响。

“但在一些地点譬如在东努省还好。因此，交通部与一些国营企业合作，设立物流中心，来支持货物的配送。”

交通部长举例，从巴布亚省米米卡县运到瓦梅纳县的货物，不能采用陆路运输方式运送，而必须使用飞机运输。

“我们可以看到，在爪哇至巴厘的陆路运输成本较高，而且陆路货运也导致路面更容易损坏。”部长说。

根据交通部的数据，每天从爪哇岛西部前往爪哇岛东部的卡车总数达5000辆以上。若把卡车运载的30%至50%货物使用滚装船运输，将使爪哇岛的道路负担减轻。