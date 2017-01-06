Friday, January 6th, 2017 | Posted by

为发展海上捷运
交通部将设立“我们的家”物流中心

交通部长布迪到雅加达丹绒不碌港口视察即将出发到纳杜纳的海上捷运船员。

交通部长布迪到雅加达丹绒不碌港口视察即将出发到纳杜纳的海上捷运船员。

 

【本报雅加达讯】为支持与发展佐科威总统提倡的海上捷运，交通部将设立“我们的家”物流中心，以保证物流配送顺畅。

交通部长布迪（Budi Karya Sumadi）说，有了“我们的家”物流中心，可望船只返回期间，物品仍能受控制。另方面，“我们的家”也起着收集物品供返回的船只。比如在敦埠（Dumpu），我们可收集玉米，在古邦，我们也可收集一些海产，这些物品都是可以作为返回船只的运输物品。

又比方说，运到巴布亚迪米卡的物品，只能寄到迪米卡而已，如果要寄到山顶就不能了。为此，从今年开始，交通部要建空中桥梁或空中捷运，把物品直接分配到那里的小城镇，可望那里的必需品价格会降低。

交通部长布迪还说：“目前海上捷运航线有6条，政府将增加7条新航线至13条。新的航线将使点对点的距离缩短。”

海上捷运的新航线其中T-7航线，即Tanjung Priok-Enggano-Mentawai- Pulau Nias-SinabangPulau Nias-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok

在与内阁秘书帕拉摩诺（Pramono Anung）进行的新闻发布会上，交通部长说政府将继续改善海上捷运服务。

布迪坦言在一些地点，譬如从纳杜纳群岛的返回航线，容易受到气候变化的影响。

但在一些地点譬如在东努省还好。因此，交通部与一些国营企业合作，设立物流中心，来支持货物的配送。”

交通部长举例，从巴布亚省米米卡县运到瓦梅纳县的货物，不能采用陆路运输方式运送，而必须使用飞机运输。

我们可以看到，在爪哇至巴厘的陆路运输成本较高，而且陆路货运也导致路面更容易损坏。”部长说。

根据交通部的数据，每天从爪哇岛西部前往爪哇岛东部的卡车总数达5000辆以上。若把卡车运载的30%50%货物使用滚装船运输，将使爪哇岛的道路负担减轻。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172356

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