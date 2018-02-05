Monday, February 5th, 2018 | Posted by

为了赶工 基建建设施工事故层出不穷
雅京东区玛达拉曼桥式起重机坠落导致四人死亡

图为雅京东区玛达拉曼桥式起重机坠落一幕。

图为雅京东区玛达拉曼桥式起重机坠落一幕。

 

【雅加达安塔拉新闻网24日讯】政府为了加速基建工程建设，在政府2018年财政预算案，预备409兆盾，同比去年387.3兆盾的金额，明显上升。然而基建施工单位，为了工程的进度赶工，往往忽略了安全上的因素。

因此施工事故层出不穷，不仅影响施工的进度，财务的损失，经常还导致工人的伤亡，得不偿失。政府理应要求基建承包商在施工时，必须严格遵守标准操作程序，以免类似施工事故不再发生。

周日（24日）雅京东区玛达拉曼桥式起重机坠落导致四人当场死亡。事件发生在周日凌晨5点左右。据雅加达地方赈灾机构（BPBD）获得的信息有提到四人当场死亡和另一人受轻伤。因为桥式起重机的位置不适中而坠落，刚好坠落正在修建双轨列车的工人。目前执行人员已经死亡和受伤的人移开并在那儿守卫。

警察在案发现场拉起警戒线。警务人员也在调查案发现场活动。天气情况也在下雨，从早上早些时候就已知雅京一些地区包括雅京东区会降大雨。

前些时在雅加达东区Utan Kayu地区的轻轨铁路（LRT）混泥土箱梁也发生倒塌事故。122日在雅京东区 Cempaka Putih的轻轨铁路工程也发生混泥土箱梁施工事故。

12日，雅京南区Depok-Antasari高架桥高速公路同样也发生不幸的施工事故。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205576

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