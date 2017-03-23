Posted by admin

为了应对日益猖獗的恐怖威胁

警察88反恐特遣队由少将级司令官担任

【雅加达罗盘报新闻网3月23日讯】国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）表示，为了应对国内恐怖主义日益猖獗的严峻挑战，国家警察决定印尼反恐88特遣队司令官（Kadensus）由目前仅是准将司令官，提升至两颗星少将担任。

“警察反恐88特遣队司令官由目前准将司令官，提升至少将司令官担任。“狄托周四（3月23日）在警察总部大厦宣誓就职典礼报告后如是说道。

目前因为警察反恐88特遣队司令官由穆罕默德·沙菲仪（Muhammad Syafii）少将担任。之前，莎菲是印尼警察反恐88特遣队高级政策分析员。

据狄托说，晋升警察反恐88特遣队司令官是要加强打击伊斯兰国极端组织（ISIS）和其他国际恐怖分子组织的长期斗争工作。

除了晋升Kadensus，警察总长还说，为了加强肃清毒品走私和贩卖的严重问题，全国省级的国家警察肃毒机构（BNN）负责人也将由准将司令官担任。