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丹麦在我国的投资显著上升

总统在茂物行宫会见丹麦首相拉尔斯

【茂物11月28日综合报道】周二（11月28日），我国总统佐科威和第一夫人伊莉雅娜(Iriana)在西爪哇茂物行宫接待到我国进行访问的丹麦首相拉尔斯洛克拉斯姆森(Lars燣okkeRasmussen)和夫人Solrun Lokke Rassmussen以及由丹麦工商业组成的代表团。

两国元首进行双边会谈后，还一起见证两国代表团签署的多项领域合作备忘录。佐科威总统表示，丹麦是我国欧洲重要的合作伙伴，“对我国来说，丹麦是我国在可再生能源，环境和海事领域的重要合作伙伴。”总统周二（28日）在四季回春的茂物行宫如斯说。

贵宾接待仪式在绿草如荫茂物行宫草坪举行，两国元首一起检阅仪仗队和向身穿我国传统服装，天真无暇的学童们问好。之后，佐科威总统邀请丹麦首相和夫人进入宫殿填写国家嘉宾留言簿。

接着，两国元首由第一夫人陪同在气候凉爽宜人的茂物行宫举行了一场植树仪式，象征着两国友好的代表。这是一棵适合热带区生长，学名叫Shorea Leprosula Miq的梅兰蒂铜树（Meranti Tembaga )，期望两国友谊长青。

两国元首在总统护卫队保安下，一起乘坐高尔夫球车环绕绿树成荫的茂物行宫之后，在两国各部门部长陪同下进行双边会谈，之后两国元首共同见证由两国代表签署的多领域合作项目备忘录。

丹麦首相在致词时表示特别感谢佐科威总统和印尼政府对他和妻子以及丹麦代表团的热烈接待。拉斯姆森首相还说：“四年前我到访过雅加达，现在又能再次旧地重游来到这里感到很高兴。”

佐科威总统与丹麦首相会谈时也涉及到欧盟其他国家，以减少原产国的森林砍伐

为由，可能对我国棕榈油用于生产生物燃料实施限制的计划深表关切。因此，总统希望丹麦政府能协助向欧盟国家解释我国棕榈树种植是国家协助农民脱离贫困和减少贫富悬殊及改善大众农民的宏观计划。

丹麦首相一行也参观雅京中区Cideng一带的儿童综合游乐空间（RPTRA）。2015年丹麦女王玛格丽特二世到访印尼首都雅加达时也特别参观雅京几座前任省长钟万学兴建的儿童综合游乐空间。丹麦是儿童玩具乐高（LEGO）的原产国，丹麦政府还计划提供雅京267座RPTRA LEGO儿童玩具并为160座RPTRA提供儿童培训，提高儿童的教育水平。况且，丹麦首相夫人是一位老师，因此很容易能RPTRA的儿童建立直接互动。

陪同总统接待丹麦嘉宾的政府官员，包括外交部长蕾特诺马尔苏迪，国务秘书部长普拉蒂克诺，海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹，能源与矿物资源部长伊格纳修斯佐南和卫生部长妮拉穆卢克。