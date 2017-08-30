Wednesday, August 30th, 2017 | Posted by

临近2019年普选
总统指示全体内阁部长必须谨慎作出任何一项决策

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周二（8月29日），佐科威总统在独立宫召开全体内阁部长会议，副总统尤淑夫卡拉也出席参加会议。

 

【雅加达罗盘新闻网8月29日讯】佐科威总统周二（29/8）在雅加达独立宫举行全体内阁部长会议中讨论了国内最近的政治局势，并要求全体内阁部长在临近普选年，尤其在作出任何一项决策或决定，必须特别谨慎，不要可能会激发民众抗议或影响社会大众生活的决定，以免在公众中发生骚动事件。

佐科威总统在工作内阁部长面前说：“明年，我们已经进入选举年了，2018年许多地方将同步举行地方首长，省县市长选举。”

“我希望部长们在尚未作深入或全方位的研究或与社会各阶层沟通之前，不要轻易发布新的政策，因为可能会使民众失望，尤其是临近明年敏感普选期。”

佐科威指示部长们必须多作有利于社会大众的贡献。

几乎所有内阁部长都出席全体内阁会议。只有少数部门最高主管派代表参加会议。例如，国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)上将因为人在国外由国家警察副总长夏弗汀（Syafrudin）警察中将代表参加会议。

此外，印尼国军总司令卡铎·努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将，是由印尼空军参谋长哈迪·查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将、印尼海军中将艾迪(Ade Supandi)海军上将与印尼陆军参谋长慕约诺(Mulyono)陆军上将代表出席。

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