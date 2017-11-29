Posted by admin

临近2018年地方首长选举

总统冀望FKUB领袖共同维护国家民族团结统一

【雅加达TRIBUNNEWS新闻网11月28日讯】临近2018年地方首长选举，全国171个省县市长选区中预测可能会出现候选人支持者之间的群体暴力局面。我国普选监督委员会（Bawaslu）提醒，值得注意的几个选区，其中是巴布亚，马露姑和西加省等选区都有可能发生候选人支持者之间的冲突事件，因此执法机构特别是军警联合部队需提高戒备防范可能出现的暴力局面。

周二（11月28日)，我国总统佐科威在雅京总统府独立宫接见了来自我国宗教和谐论坛 （FKUB）的领袖和代表。会议期间，佐科威总统提到很快我们就要进入2018年整治年，全国将有171个地方同步举行首长选举，因此特别要求FKUB领袖，必须积极扮演建设性的公平协调者，使全国各个选区都能安全顺利举行地方首长选举的民主盛会，共同塑造民族团结与和谐社会。总统也叮咛说携手捍卫印尼共和国统一使每位国民的使命。千万不要为了选举而破坏了国家和民族团结统一的基础。

“地方首长选举必须仅限于政治立场的议题，选举过了大家还是恢复和睦相处的良好环境，这就是民主珍贵的精神。和而不同，求同存异，互相尊重更是民主的最高境界。君子和而不同，小人同而不和，每位国民应该以国家大局为重。不要为了选举而撕裂我们兄弟姐妹团结及破坏我们的和谐社会。总统这样说。