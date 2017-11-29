Wednesday, November 29th, 2017 | Posted by

临近2018年地方首长选举
总统冀望FKUB领袖共同维护国家民族团结统一

周二（11月28日)，我国总统佐科威在雅京总统府独立宫接见了来自我国宗教和谐论坛的领袖和代表，会议结束后一起合影。

周二（11月28日)，我国总统佐科威在雅京总统府独立宫接见了来自我国宗教和谐论坛的领袖和代表，会议结束后一起合影。

 

【雅加达TRIBUNNEWS新闻网1128日讯】临近2018年地方首长选举，全国171个省县市长选区中预测可能会出现候选人支持者之间的群体暴力局面。我国普选监督委员会（Bawaslu）提醒，值得注意的几个选区，其中是巴布亚，马露姑和西加省等选区都有可能发生候选人支持者之间的冲突事件，因此执法机构特别是军警联合部队需提高戒备防范可能出现的暴力局面。

周二（1128)，我国总统佐科威在雅京总统府独立宫接见了来自我国宗教和谐论坛 （FKUB）的领袖和代表。会议期间，佐科威总统提到很快我们就要进入2018年整治年，全国将有171个地方同步举行首长选举，因此特别要求FKUB领袖，必须积极扮演建设性的公平协调者，使全国各个选区都能安全顺利举行地方首长选举的民主盛会，共同塑造民族团结与和谐社会。总统也叮咛说携手捍卫印尼共和国统一使每位国民的使命。千万不要为了选举而破坏了国家和民族团结统一的基础。

地方首长选举必须仅限于政治立场的议题，选举过了大家还是恢复和睦相处的良好环境，这就是民主珍贵的精神。和而不同，求同存异，互相尊重更是民主的最高境界。君子和而不同，小人同而不和，每位国民应该以国家大局为重。不要为了选举而撕裂我们兄弟姐妹团结及破坏我们的和谐社会。总统这样说。

 

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199396

Posted by on Nov 29 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added