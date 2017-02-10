Friday, February 10th, 2017 | Posted by

临近2017年地方首长选举
丹格朗苏哈国际机场查获来自柬埔寨的伪造电子身份证

电子身份证

电子身份证

TRIBUNNEWS新闻网丹格朗210日讯】临近我国2017年地方首长选举，万丹省丹格朗苏-哈国际机场（Bandara Soekarno-Hatta）海关成功查获来自柬埔寨的伪造电子身份证（e-KTP）。

我国内政部国家人口和公民登记总局(Dirjen Dukcapil)局长枢丹阿里夫（Zudan Arif Fakhrullah）证实苏-哈国际机场海关已查获从柬埔寨透过国际联邦快递公司 ( FedEx)，运输到我国的一箱伪造电子身份证包裹。

-哈国际机场包裹运输工作人员在搬运过程中，透过X-光机，发现其中有一箱可疑包裹，经过苏-哈国际机场海关相关部门拆开后，果然该包裹装有伪造的提款卡（ATM）、32张纳税人登记号码（NPWP)38个电子身份证。之后，Zudan Arif Fakhrullah局长立即向雅京首都警察报案。 目前，该包裹已经提交雅京首都警察，因为属于刑事罪行，警方正在深入调查，质疑与即将同步进行的我国2017年地方首长选举有关。

得到消息后，到现场视察的国会第二委员会议员Ahmad Baidowi，希望警方能立即处理该案件并向社会民众说明。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=174900

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