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临近雅京地方首长选举第二轮投票

Ahok-Djarot支持度有所上升

【雅加达TRIBUN新闻网4月13日讯】投票日在即，多家民调机构民调结果纷纷出炉，然而不少民调结果是量身定做的，按照或符合某候选人的要求，自创的民调数据，缺乏专业性和不客观的立场，他们仅是一群缺乏专业性的操作人员的民调机构，仅是从商业角度进行的民调，胡编乱造，目的就是为某组候选人造势罢了。因此，往往会误导民众，因为实际的投票结果经常不符合民调的结果。

临近雅京地方首长选举第二轮投票将于4月19日进行。按照FSI民调显示，钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot

Saiful Hidayat）或简称 Ahok-Djarot

的支持度有所上升。

FSI执行主任布迪·德瓦塔拉（Budi Dewantara）说，根据民调资料显示，从素质、能力、专业、性格、行为、政绩、名声、领导才能和执政宗旨及远见都得到了选民79.3% 的支持。而阿尼斯巴斯威丹（Anis Baswedan）

和善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）在同样的属性只得到选民59.1％的支持度。

“从选民支持的水平表明，Ahok-Djarot比起Anies - Sandi更有经验领导雅京。”布迪周四（13/04）在一份书面声明中如是说。

布迪说，他发现有69.3％受访者使用雅京地方首长选举第一轮投票权。其余的30.7％没有给投票权或投票日没时间以及不在雅京为理由。

布迪解释说，对于普及的水平第2序号搭档候选人达到98.3%，因为选民很熟悉雅京特区省长Ahok-Djarot 。虽然第3序号候选人Anies – Sandi得到90.2％的支持度。

对此，布迪说，这是一个很平常的事。因为Ahok是受人爱戴以及在媒体报道的形象人物。

最重要的是，当受访者被问到，在第二轮投票时，将投给哪一组候选人，48.2% 的受访者表达将选择Ahok-Djarot，而选择Anies – Sandi仅获得41.4%的得票。还有高达10.4% 的受访者尚未决定将选择哪一组候选人。

以上民调是于4月3日至4月11日，从雅京约720万固定选民中，采用分层多阶段方式，随机抽样2178名受访者进行民调。误差率约2.1%,可靠度定位95%。使用FSI民调机构自己的资金进行民调。