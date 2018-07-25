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中马鲁古县遭受饥荒饿死三人 上百人急需食物

【雅加达25日综合讯】中央政府将为遭受饥荒的马鲁古省斯兰岛中马鲁古县北斯兰镇Murkelle山地居民提供食品援助，约有170人在遭受饥荒之苦。此地区至少有三名Mausu Ane族人因粮食短缺而死亡。

中马鲁古县地方赈灾机构称，饥荒造成Mausu Ane族两名儿童和一名老年人死亡。此饥荒发生在今年7月7日，但政府在大约两周后才得知此事。

本周二，社会事务部长伊德鲁斯·马尔汗在雅加达说道：“将从本星期三开始提供食物。”

中马鲁古县马鲁古天主教堂一名神父海恩·杜阿勒纳告诉媒体记者，一些居住在中马鲁古县森林地区的人为了不被饿死开始吃树叶。

尼古拉斯·波伊拉丹村长对记者说，本月初，有3个人过度饥饿至昏迷死亡。这位村长称，村民的稻田和玉米田在两个月前遭老鼠和野猪袭击，导致粮食短缺。

本周二，尼古拉斯在电话里对记者说：“他们的玉米田、稻田被野猪和老鼠破坏了，什么都没有了。”

他接着称，村民的玉米田和稻田受到三年前斯兰岛地区火灾影响遭野猪和老鼠袭击。他说道：“搭篱笆用的竹子也被烧毁，野猪进村破坏稻田。”

大约170名Mausu Ane族人居住在Murkelle山Kobi、Tilupa和Lailaha河岸。他们以种地和打猎为生。

中马鲁古县马索喜（Masohi）市到他们居住地需要一天多时间。

本周二，一名人道主义志愿者马琳·马兰蒂卡对记者说：“从马索喜市走路到那里需要18～20钟头。我们每个月一次在那里逗留一个星期。那里没有民间诊疗所。当地卫生局每三个月或半年一次到山区为他们提供医疗服务。那里有一所由基金会管理的小学学校。有饮水设施，但在三年前被大火烧毁。他们都不愿和外地人来往。”

无论如何，马鲁古省斯兰岛饥荒事件成为国内舆论的关注焦点后，政府终于为遭受饥荒之苦的Mausu Ane族人提供食品援助。

这起马鲁古省饥荒事件令人想起于今年正月初发生在巴布亚省阿斯马特县数十名婴儿死于营养不良和麻疹。