Wednesday, August 23rd, 2017 | Posted by

中爪哇Bawen-Salatiga高速公路
预计将于八月底正式通车

web1248b

路段景色怡人的中爪哇Bawen-Salatiga高速公路。

 

【雅加达点滴新闻网8月23日】国营公路服务公司（Jasa Marga）  通过旗下的  Trans MargaJateng（TMJ） 兴建和经营，全长17.6公里的中爪哇Bawen至Salatiga高速公路路段预计于本月底正式通车使用。

最近因为Bawen-Salatiga高速公路路段景色宜人的图片在社交网站盛传，而受到社会大众的关注和喜爱。

上周日，公共工程与住房部（PUPR）部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）在中爪哇沙拉地加（Salatiga）表示，若获得道路测试证书之后，预计Bawen至Salatiga高速公路可以在八月底正式通车使用。

总长度约17.6公里的Bawen - Salatiga高速公路，以青山碧水的Merbabu山脉为美丽背景，尤其近日来在国内社交网站盛传而遐迩闻名。但据相关单位表示，Bawen - Salatiga高速公路正式启动通车后，将严格禁止民众在高速公路上停车拍照片或自拍，因为将会影响高速公路的安全。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191258

Posted by on Aug 23 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added