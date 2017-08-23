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中爪哇Bawen-Salatiga高速公路

预计将于八月底正式通车

【雅加达点滴新闻网8月23日】国营公路服务公司（Jasa Marga） 通过旗下的 Trans MargaJateng（TMJ） 兴建和经营，全长17.6公里的中爪哇Bawen至Salatiga高速公路路段预计于本月底正式通车使用。

最近因为Bawen-Salatiga高速公路路段景色宜人的图片在社交网站盛传，而受到社会大众的关注和喜爱。

上周日，公共工程与住房部（PUPR）部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）在中爪哇沙拉地加（Salatiga）表示，若获得道路测试证书之后，预计Bawen至Salatiga高速公路可以在八月底正式通车使用。

总长度约17.6公里的Bawen - Salatiga高速公路，以青山碧水的Merbabu山脉为美丽背景，尤其近日来在国内社交网站盛传而遐迩闻名。但据相关单位表示，Bawen - Salatiga高速公路正式启动通车后，将严格禁止民众在高速公路上停车拍照片或自拍，因为将会影响高速公路的安全。