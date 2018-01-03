Wednesday, January 3rd, 2018 | Posted by

中央统计局局长表示
我国贫穷人数已减少仅达2658万人

图为我国贫穷民居的房屋。

图为我国贫穷民居的房屋。

【雅加达安达拉网】中央统计局局长苏哈利延多（Suhariyanto）表示，20179月我国贫穷人数达到2658万人或比20173月人数达2777万人有所下降。

我们对此报告感到很满意，因为今年9月我国贫穷人数已减少到10%12%。”周二（12日），苏哈利延多如此说道。

苏哈利延多还说，20169月份的我国贫穷人数达2776万人，比2017年的有所下降。20173月至9月的我国在城市的贫穷人数达1067万人，比起2016年的下降到40128000人或降低1027万人。

此外，2017年我国农民贫穷人数达1631万人，或比2016年达1710万人下降78695000

苏哈利延多阐述，20173月份至9月份的我国贫穷人数下降的主因，因为通货膨胀较低只有1.45%，再说，20179月份的农民最低薪水升至50212盾，或提升1.5%

20179月份的我国农民薪水37711盾提升1.05%，比20173月份的37318盾高。”苏哈利延多这样表示。

20179月份的我国劳工薪水达84378盾升至0.78%，比3月份的有提升。

但是21079月份的我国劳工薪水达下降至64867盾下降0.66%，比3月份的薪水65297盾，此结果我们必须记录。”苏哈利延多说道。

苏哈利延多补充说，我国贫穷已减少还有另外的理由，基本商品价格受到控制，并有利于我国民众的购买力，不过基本商品有影响的是牛肉、烟、大米等其他商品。还有非食品是教育、燃油、鸡蛋等等。

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