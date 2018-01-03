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中央统计局局长表示

我国贫穷人数已减少仅达2658万人

【雅加达安达拉网】中央统计局局长苏哈利延多（Suhariyanto）表示，2017年9月我国贫穷人数达到2658万人或比2017年3月人数达2777万人有所下降。

“我们对此报告感到很满意，因为今年9月我国贫穷人数已减少到10%或12%。”周二（1月2日），苏哈利延多如此说道。

苏哈利延多还说，2016年9月份的我国贫穷人数达2776万人，比2017年的有所下降。2017年3月至9月的我国在城市的贫穷人数达1067万人，比起2016年的下降到4012万8000人或降低1027万人。

此外，2017年我国农民贫穷人数达1631万人，或比2016年达1710万人下降7869万5000。

苏哈利延多阐述，2017年3月份至9月份的我国贫穷人数下降的主因，因为通货膨胀较低只有1.45%，再说，2017年9月份的农民最低薪水升至5万0212盾，或提升1.5%。

“2017年9月份的我国农民薪水3万7711盾提升1.05%，比2017年3月份的3万7318盾高。”苏哈利延多这样表示。

2017年9月份的我国劳工薪水达8万4378盾升至0.78%，比3月份的有提升。

“但是2107年9月份的我国劳工薪水达下降至6万4867盾下降0.66%，比3月份的薪水6万5297盾，此结果我们必须记录。”苏哈利延多说道。

苏哈利延多补充说，我国贫穷已减少还有另外的理由，基本商品价格受到控制，并有利于我国民众的购买力，不过基本商品有影响的是牛肉、烟、大米等其他商品。还有非食品是教育、燃油、鸡蛋等等。