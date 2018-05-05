Posted by admin

中国驻印度尼西亚大使撰文高度评价中印尼关系 推动中印尼关系迈入新时代

应印尼总统佐科邀请，李克强总理将于5月6日至8日对印尼进行正式访问。这是新一届政府组成后中国国务院总理的首访首站，充分体现了中国对中印尼关系的高度重视，意义重大，备受瞩目。

中国和印尼都是拥有灿烂历史的文明古国，两国人民友好交往的历史可以追溯到两千多年前的汉朝。明代郑和七下西洋，在爪哇岛和苏门答腊岛留下了无数历史印记。印尼是最早同新中国建交的国家之一。上世纪50年代，两国携手其他亚非国家倡导以和平共处、求同存异为核心的万隆精神，至今仍是国与国相处的重要准则建交68年来，中印尼关系经历过辉煌也有过风雨，总体取得历史性的巨大发展。

十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视发展中印尼关系，并将印尼作为中国周边外交的优先方向。习近平主席先后两次访问印尼。2013年，习主席对印尼进行国事访问，其间提出了共建21世纪海上丝绸之路重大倡议，并将两国关系提升为全面战略伙伴关系。2015年，习主席再次访问印尼，出席亚非领导人会议和万隆会议60周年纪念活动并发表重要讲话，提出构建新型国际关系，呼吁建立更加公正合理的国际秩序和国际体系，为万隆精神注入新的时代内涵，同时也为深化中印尼关系注入动力。

中印尼是好邻居、好朋友、好伙伴。近年来，在两国元首直接指导下，中印尼两国以发展战略对接为主线，全面推进各领域务实合作，双边关系步入发展快车道。

高层往来十分频繁，政治互信不断加深。佐科总统先后5次访华，同习近平主席举行6次会晤，两国元首就增进中印尼全面战略伙伴关系达成重要共识。双方还在多个领域建立全方位的对话合作机制。

互利合作不断深化，经济纽带更加紧密。中国连续7年成为印尼最大贸易伙伴。2017年，中印尼贸易额达633亿美元，同比增长18.3%。中国对印尼投资达34亿美元，同比增长超过30%。包括雅万高铁在内的一系列重要合作项目正稳步推进。基础设施、产能、数字经济等两国合作新动能不断涌现。

人文交流愈益活跃，民意基础更加坚实。2017年，中国到印尼游客首次突破200万，达到206万人次，稳居印尼最大海外游客来源国。印尼在华留学生人数超过1.4万，中国成为印尼第二大留学目的地。大熊猫“彩陶”和“湖春”在印尼安家落户，为当地人民带来中国人民的深情厚谊。

两国在国际和地区问题上长期保持良好沟通与配合。双方致力于共同推动中国－东盟关系发展和区域一体化进程，积极探讨区域架构发展方向，主动承担国际责任，积极沟通和斡旋地区热点难点问题，携手应对重大国际问题，共同为地区和世界的和平稳定注入了强大正能量。

李克强总理访问印尼期间，将会见佐科总统及印尼其他领导人，就深化战略对接、拓展务实合作交换意见，为新时代的中印尼关系指明发展方向。两国领导人还将见证签署战略对接、电子商务、农业合作等领域的多份合作协议，为两国友好合作注入新的动力。

团结凝聚力量，实干创造未来。今年是中印尼建立全面战略伙伴关系5周年。我相信，两国将以李克强总理访问印尼为契机，勠力同心，携手奋进，落实好两国领导人达成的重要共识，深化政治互信，推进雅万高铁等重大项目建设，探讨“区域综合经济走廊”合作，共同打造共建“一带一路”、推动区域一体化进程、构建新型国际关系三大支柱，推动中印尼全面战略伙伴关系迈入新时代。