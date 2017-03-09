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中国驻印尼使馆领事部

自2017年3月13日起实施银行代收费

根据有关工作安排，自2017年3月13日起，中国驻印尼使馆领事部将采用非现金方式收取护照、旅行证、公证、认证等领事证件规费，使馆领事部受理的各类领事证件申请不再收取现金，均须通过银行缴费（签证中心受理的普通签证申请仍在签证中心缴费），无需额外缴纳手续费。

一、缴费方式

使馆领事部为申请人开具取证单和缴费通知单，申请人持上述单据前往中国银行东方大厦支行柜台缴费（目前不接受网上或ATM转账）。银行收费后将存款单回执（回执上注明取证单号及交款金额）交申请人。申请人凭取证单和银行存款单回执在规定取证日到使馆取证。

二、缴费地点

中国银行东方大厦支行（Bank of China Limited, The East Sub-Branch）The East Building 1st Floor Unit 03,Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.E3.2, Jakarta，电话：(021) 5793 8588传真：(021) 5793 8589

三、使馆账户信息

账户名称：EMBAS璖Y OF PRC CONSULAR FEE 账户号码：100000900347834

四、缴费时间

中国银行东方大厦支行营业时间为周一至周五上午9:00至下午3:00（周六、日及节假日不营业）。

五、温馨提醒

（一）请务必前往中国银行东方大厦支行柜台缴费，不要到中国银行其他网点或其他银行，或以任何其他方式缴费。

（二）请在申请时根据实际需要选择普通、加急或特急服务。使馆领事部开具取证单和缴费通知单后，缴费金额随即确定且无法更改。

（三）前往银行缴费时，须按不同取证单分别缴费并索要对应的存款单回执，请提醒银行工作人员在存款单回执上务必注明取证单号码。

（四）请务必最晚于取证前一天办妥缴费事宜，以免因款项未及时到账影响正常取证。

（五）请严格按照使馆领事部开具的缴费通知单上注明的金额缴费，如金额不符将影响正常取证。

特此通知，感谢大家对使馆领事工作的理解与配合！