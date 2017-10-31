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中国驻印尼使馆经商处

举办印尼贸易促进研修班 学员行前交流活动

10月30日，中国驻印尼使馆经商处举办2017年印尼贸易促进研修班学员行前交流活动。中国驻印尼使馆临时代表孙伟德、经商处公使衔参赞王立平出席。活动邀请了印尼贸易部出口总司秘书长Mr.Ari Satria等26名官员。

孙伟德临时代办对研修班的举办表示热烈祝贺，对印尼贸易部长期以来对促进双边贸易所作努力和贡献表示衷心感谢。他全面介绍了双边关系近年发展情况，重点介绍了近年经贸投资合作情况，认为双边经济合作前景广阔，必将成为深化双边关系的重要支柱。

在不久前召开的中国共产党第十九次全国代表大会上，习近平总书记在报告中提升了外交的地位，表示将积极深化同周边国家的外交关系。印尼是中国周边重要合作伙伴，中国的发展将为印尼带来更多发展机遇。

王立平公参表示，中国将在2018年首届举办中国国际进口博览会，中国承诺将在未来5年，进口超过10万亿美元的商品和服务。中国政府已向印尼贸易部发出邀请，希望印尼抓住机会，组织企业积极参展，扩大印尼对华出口。此次研修班是中国政府为印尼量身打造，促进两国贸易主管部门交流沟通，分享中国出口促进经验，扩大印尼对华出口的又一具体安排。

Mr.Ari Satria秘书长表示，谨向中国商务部、中国驻印尼使馆举办这次研修班表示衷心感谢，同时也对中国政府为印尼在上海设立贸易促进办公室提供支持表示感谢。他认为，双边关系实现了长期稳定健康发展，但还存在贸易不平衡问题。印尼已经看到，中国政府为此采取了积极努力和系列措施。此次研修班，中方能满足他们的要求，合理设置课程内容和考察地点，为他们了解中国“一带一路”倡议，学习中国发展经验提供宝贵平台。