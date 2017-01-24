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中国驻印尼使馆祝在印尼中国公民新春佳节平安快乐

2017年新春佳节将至，中国驻印尼使馆提醒广大来印尼中国游客及在印尼中国公民注意以下事项：

一、顺利出入境，愉快好心情。出行前务必确认持有护照的有效期多于六个月，并备好相关文件以备入境查验。请严格遵守印尼海关、移民等相关法律法规，切勿携带烟花爆竹、动植物制品及超量烟草、酒精，过量现金或支票等入出境。

二、安全放心中，平安印尼行。密切关注当地安全形势、天气变化及自然灾害情况，避免前往可能存在安全隐患的人群密集场所。外出时请随身携带护照等身份证件以备印尼有关执法人员查验。在印尼期间请勿从事与签证种类不相符的活动。保持通讯畅通，注意经常与国内家人报平安。

三、展示新风采，文明我最棒。遵守当地法律法规，尊重当地风俗、宗教习惯，切勿参与赌博等违法活动，不向当地官员行贿。在公共场所遵守公共秩序，注意举止文明，展示中国公民良好形象。

四、冷静对纠纷，维权需理性。如遇自身合法权益受侵害或突发事件时，请通过合法正当渠道理性维权，及时报警并与中国驻印尼使领馆联系。

印尼报警电话：+62-110

医疗急救电话：+62-118

火警电话：+62-113

驻印尼使馆24小时领保电话：+628179838410

驻泗水总领馆24小时领保电话：+62811311148

驻棉兰总领馆24小时领保电话：+6282165631070

驻登巴萨总领馆24小时领保电话：+6281239169767

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心热线：+86-10-12308，+86-10-59913991

中国旅游主管部门投诉举报热线：+86-10-12301