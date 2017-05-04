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中国“海上快车”助推印尼东部经济发展

【新华社记者余谦梁 郑世波 杜宇】印度尼西亚的旱季４月下旬已经开始，天气炎热干燥。南苏拉威西省首府望加锡一个仓库的场院里铺满了红褐色的海藻，工人们趁着正午的骄阳进行翻晒。

“这些海藻都将通过中国的‘海上快车’从望加锡直接运往厦门。”当地商人亚历克斯一边指挥工人向集装箱里扛送已经晒干的海藻，一边对记者说。

亚历克斯所说的“海上快车”是中国航运企业海丰集运２０１５年１２月开通的望加锡直达中国的集装箱航线。对他而言，每周海丰货轮抵达望加锡时，就是他最忙碌的日子。少则２０多个、多则３０多个货柜，仓库外的院子根本装不下，车队更是需要开到很远的路边排队等候。

“由于搭乘了‘海上快车’，出口货物的运时和运费大幅下降，订单也越来越多，每个月光是来自中国的订单额就有２０００多吨。做海藻贸易几十年来，生意从没像今天这样好过。”他说。

作为望加锡港唯一一条国际航线，货物从望加锡出发只需６至７天即可到达厦门。航线运营一年多来，运送货物的种类越来越多，业务量也越来越大。２０１６年，海丰集运共从望加锡港运出标准集装箱一万多个，货物涉及海产品、腰果、香料、椰子、石材等，成为推动印尼东部地区商品出口的国际新通道，受到当地政府和企业家的普遍欢迎。

对于直通航线带来的巨变，印尼南苏拉威西省工业和贸易局局长哈迪·巴萨拉玛深有体会。他在接受新华社记者采访时说，印尼东部资源丰富，但由于地处偏远，基础设施落后，出口产品都要经过爪哇岛的雅加达、泗水等码头转运，运时长、运效低、成本高，极大地阻碍了印尼东部商品出口和经济发展。因此，实现望加锡和外部的海运直航早就是印尼政府和工商界人士的普遍心愿。

哈迪还算了一笔账。他说，海丰直航航线开通后，望加锡出口到中国产品的运输时间缩短了约３５％，每个集装箱的运输费用也减少了２０％到２５％，对企业来说，这些都是实实在在看得见的变化。新航线对提高产品竞争力、整合印尼东部地区资源、盘活当地经济意义重大。

“中国企业开辟望加锡直达中国这条史无前例的国际航线，对印尼东部落后面貌的改变有巨大影响，东部人民终于等来了这一天。”哈迪激动地说。

随着中印尼双边关系的不断升温，两国经贸合作也日益深入。中国在连续多年保持印尼第一大贸易伙伴的同时，２０１６年从第九大投资来源国跃升为第三大投资来源国，同年中国大陆来印尼游客达１４３万人次，成为印尼第一大游客来源地。中国同印尼东部的投资合作与经贸往来也如火如荼，方兴未艾。

海丰集运印尼公司总经理柳敦杰在接受采访时说，中国的“一带一路”倡议推动更多中企走向印尼，目前来印尼东部投资兴业已渐成趋势和潮流。加上印尼政府积极致力于发展印尼东部，望加锡和中国直航航线可谓“天时地利人和”，未来发展前景看好。

柳敦杰表示，作为中国和印尼东部之间的首条直航航线，海丰集运将积极响应中国政府提出的“一带一路”倡议，为中印尼之间的经贸合作提供海运便利。海丰集运未来将以提升两国贸易畅通为目标，将航线两端的资源整合起来。除了支持印尼东部的商品出口和经济发展，也将为印尼人民带来更多中国的优势产品，将单向贸易扩大为双边，互联互通，丰富“一带一路”成果。

随着汽笛声鸣响，海丰集运的集装箱货轮缓缓驶出望加锡码头，前往中国的厦门港。货轮劈波斩浪的潇洒身姿，在广阔蔚蓝的海洋中映射出一幅中印尼友好互利合作的美丽画卷。

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