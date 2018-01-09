Posted by admin

中国新任驻印尼大使肖千考察雅万高铁项目

【中新网雅加达1月9日电 (记者 林永传)】中国新任驻印尼大使肖千8日赴印尼西爪哇省实地考察雅加达至万隆高速铁路项目，并看望慰问中方员工。

中国驻印尼大使馆商务公参王立平、政务参赞徐航天，雅万高铁合资公司工程董事辛学忠，承包商联合体负责人肖颂新，中国中铁雅万高铁项目经理部负责人张伟等陪同考察。

据中国驻印尼大使馆网站9日消息，肖千一行先后考察了项目3号拌合站、瓦利尼隧道、4号拌合站以及中国中铁雅万高铁项目经理部，看望慰问中方一线建设员工并同中方企业代表座谈。

肖千表示，雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链走出国门，也是中国“一带一路“倡议和印尼“全球海洋支点”战略对接的早期收获和标志性工程，受到两国各界和国际社会高度关注。过去两年来，雅万高铁项目披荆斩棘，攻坚克难，一步一个脚印，不断稳步推进，取得积极进展，为项目后续建设奠定了重要基础。

肖千称，希望中方企业继续发挥主体责任，再接再厉、砥砺奋进，与印尼方团队密切配合，加大各项工作力度，克服困难挑战，推动项目在2018年步入快车道，早日实现全线开工，早日建成通车。

辛学忠、张伟等企业代表感谢肖千到印尼履新后第一时间实地考察并慰问一线中方员工，表示中方联营体有信心有决心与印尼合作伙伴团结协作，建设好雅万高铁项目，造福印尼人民。