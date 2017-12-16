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中国与印尼举行海上合作技术委员会第十次会议

【新华社雅加达12月15日电】中国－印度尼西亚海上合作技术委员会第十次会议14日至15日在印尼首都雅加达举行。会议旨在落实两国元首在今年“一带一路”国际合作高峰论坛期间达成的关于对接两国海洋发展战略的共识，进一步推动两国海上务实合作。

会议回顾了自2014年５月中印尼海上合作委员会第二次会议和2015年1月中印尼海上合作技术委员会第九次会议以来，双方海上合作取得的积极进展。会议对“龙目和巽他海峡船舶交通服务操作员能力建设”、“中印尼国家联合海上搜救沙盘推演”、“中印尼海事卫星地面站建设”等项目顺利实施表示欢迎，一致同意继续推进已立项项目合作。

会议讨论了两国有关部门达成的新项目建议，同意将“印尼海洋生态牧场”等项目提交海上合作委员会第三次会议审议，并就其他潜在合作项目保持密切沟通。

会议认为，中国和印尼作为地区海洋大国，加强海上务实合作具有重要意义。

会议同意在继续保持两国海上安全、航行安全、海洋科研与环保领域对话合作的基础上，进一步加强双方在海洋经济、海上资源开发、海上基础设施建设等领域合作，不断丰富中印尼全面战略伙伴关系内涵。

双方同意2018年在中国举行中印尼海上合作技术委员会第十一次会议。