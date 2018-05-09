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中印尼两国合作将基于平等互利和共同发展原则推进

印尼向中国靠拢的隐忧

【罗盘报5月8日讯】自从2014年当选印尼总统，佐科威已多次对中国展开对中国访问，其中包括进行双边会谈或出席中国举办的国际会议。中国国家主席习近平也于2015年出席亚非领导人会议和万隆会议60周年纪念活动并对印尼展开国事访问。

应佐科威总统的邀请，中国国务院总理李克强于5月6日至8日展开对印尼的正式访问，与佐科威总统举行会谈和共同见证双边代表签署多项基础建设工程项目合作备忘录，可称峰会成果丰硕。

中印两国元首的互访频频，在中资企业在印尼的投资逐步提升之际，立即引发国内各界的关注，并猜测是否佐科威总统有意将印尼向中国靠拢的意向。

随着经济迅速发展，中国已继美国之后跃居世界球第二大经济体，中国国内庞大的消费市场也成为全球最有吸引力巨大的消费市场，亦将成为印尼产品必须争夺的出口市场，尤其印尼是世界上拥有丰富的自然资源的国家之一。因此佐科威总统向中国靠拢的策略理应获得各方的支持。然而，佐科威政府的举措却引发国内各界的焦虑，忧虑印尼向中国贴近的主要因素是意识形态的问题。

在新秩序政府多年的炒作下，印尼国内某些人视中国共产主义思想对印尼国内安全将构成潜在的威胁。 大多数印尼人民认为1965年九三零事件是由中共策划的政变事件，迄今始终在民众心中一直挥之不去的黑暗阴影。尤其是通过社交网站，有心人士推波助澜，刻意鼓吹中共对印尼国内安全的潜在威胁依然存在。有心人士甚至见缝插针，趁火打劫，诽谤佐科威总统与印共（PKI）有千丝万缕的关系。

其次，随着中国企业向印尼投资有增无减的趋势，一些人担心印尼在经济上越来越依赖中国，最终可能将导致国家丧失主权。近期被国内舆论炒的沸沸扬扬的外劳问题，指责外劳特别是中国劳工滥用许可证在印尼非法工作，使印尼民众对中国的恐惧感，雪上加霜。

第三是涉及到国防和国家安全问题。 中资企业参与印尼多项国家战略项目，例如在北苏门答腊岛的古拉丹绒（Kuala Tanjung）和曼凯港（Sei Mankei）项目，北苏拉威西的比洞（Bitung）和北加里曼丹省打纳古宁（Tanah Kuning）发展综合工业区，均被视为将对印尼国家主权，特别是国防和国家安全构成严重威胁。

部分印尼民众担忧中资企业参与国家战略性项目将为中国高科技船舶提供活动空间，以便能在印尼水域自由行动。 一些人认为，鉴于印尼海军当前拥有的船队的能力尚非常有限，这对印尼的海上安全将构成不可忽视的威胁。

夸大其词

当然，佐科威政府不能不重视或听而不闻民众的焦虑。 首先，民众担忧印共东山再起而威胁印尼国内的治安，并不是没有理由，民众希望1965年的九三零事件的历史悲剧不再重演。 另外，共产主义思想与印尼班渣西拉建国五原则毕竟是截然不同价值观。

然而，盲目指责中国有意输出共产主义的质疑是完全无中生有的指责。 事实证明，自上世纪90年代中国经济改革取得成功后并向世界各地扩张，与世界各国进行经贸合作，但是迄今却没有一个收益于中国经济转型的国家，由于与中国在经贸投资的合作而采取中国共产主义意识形态的制度，变成共产主义国家。这也是一个不可否认的事实 ！

其次，一些人认为中国在印尼的投资，最终将会影响印尼国家主权的丧失完全纯属夸大其词。 印尼是一个具有独立自主的主权国家，印尼更不是昔日落后的国家，不可能随便由别的国家说了算。

对于有中国劳工滥用许可证在印尼非法工作的情况，政府仅需要加强管制，采取严格的行动。 虽然在执行“劳动法”时，地方政府官员难免会出现漏洞或“故意”疏忽的行为。

为了有效解决这个问题，亟需中国政府的支持和配合，因为大多数到印尼投资的公司都隶属中国国有企业。中国铝业公司Chinalco在秘鲁投资时更加优先采用本地员工就是值得肯定，理应成为中资企业在印尼投资效仿的政策。

印中合作将基于平等互利

和共同发展原则推进

李克强总理访问印尼期间也向佐科威总统和卡拉副总统承诺，在印尼投资的中国企业将大量雇佣当地工作人员。李克强总理也答应将增加进口印尼棕榈原油，至少50万吨。 此外，佐科威总统与中国国家主席习近平亦达成共识，中印尼两国的经贸投资合作将基于平等互利和共同发展的原则继续推动和改善双边合作氛围。

第三，中国参与印尼战略项目投资，包括发展综合经济园区的同时，印尼必须加强海运的总体能力，特别是配合佐科威政府推行的海上支点的计划。虽然2019年将进入选举政治年，但政府需要考虑增加海军国防预算，以确保印尼海上安全和保护海洋资源的重要性。

毫无疑问，佐科威总统要说服那些担心印尼向中国靠拢将给印尼带来不利的影响的人士，并不是易如反掌的事。 因此，需要政府各部门的配合，尤其是亟需中国合作和支持。众所周知，印尼和中国都在亚洲地区，乃至在国际领域具有举足轻重的两个亚洲大国，所以两国应该继续加强合作，以有效彻底解决或削减两国之间仍存在或仍面临的诸多障碍。

印尼和中国在诸多国际关键问题上，政治立场始终保持一致，如支持巴勒斯坦独立，印尼和中国均积极发挥巨大的贡献。鲜为人知，印尼人民并不太知道中国作为安理会常任理事国一贯支持巴勒斯坦人民争取独立的权利。

现在值得我们一起思考的是，如果各界预测中国将在未来几十年内超越美国，成为全球唯一超级大国的地位成为现实的话，届时我们难道还会视而不见中国而选择与中国保持距离，沦为局外人吗？

文：HUMPREY ARNALDO RUSSEL（中国吉林大学博士研究生）