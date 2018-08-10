两组正副总统候选人登记参加2019年大选
帕拉波沃与佐科威将再决一雌雄
佐科威-马鲁夫阿敏组合到普委会完成登记参选手续. 昨日（8月10日）陪同佐科威-马鲁夫阿敏到雅京普委会总部登记参选2019年正副总统选举的联盟政党总主席，即印尼团结党(Perindo)总主席陈明立(左起)、团结公正党（PKPI）总主席迪雅斯亨特罗柏利约诺、人民良心党（Hanura）总主席乌斯曼沙普达、民族复兴党（PKB）总主席慕海敏伊斯甘达、斗争民主党（PDIP）总主席美佳娃蒂苏加诺普特里、现任总统佐科威、马鲁夫阿敏副总统候选人、从业党（Golkar）总主席艾尔朗卡 哈尔丹托、国民民主党（Nasdem）总主席苏里亚巴罗、建设团结党（PPP）总主席罗马胡穆兹和印尼团结互助党(PSI)总主席格蕾丝娜塔莉。
帕拉波沃-善蒂雅戈乌诺登记参选2019年正副总统选举.周五(8月10日)，最后一天限期，帕拉波沃和善蒂雅戈乌诺，前往雅京普委会总部登记参选2019年正副总统选举。图为公正福利党（PKS）秘书长Mardani Ali Sera（左二起）、民主党（PD）苏西洛公子阿古斯（AHY）、国民使命党 （PAN）总主席祖尔基弗利哈桑、大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）、雅加达特区副省长善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）、PKS总主席索希布伊曼Mohamad Sohibul Iman、工作党（Partai Berkarya） 蒂蒂苏哈多（Titiek Soeharto）和工作党中央理事会秘书长普利尤布迪山多梭（Priyo Budi Santoso）。
【雅加达8月10日综合媒体报道】昨日（10日），两组正副总统候选人在各联盟政党总主席和秘书长以及声势浩大的支持者的护送下，浩浩荡荡前往雅京普委会（KPU）总部办理报名手续参选2019年正副总统。
佐科威-马鲁夫阿敏组合选择在上午前往普委会登记参选2019年大选，而帕拉波沃和善蒂雅戈乌诺选择在周五祈祷会结束后前往普委会报名参选2019年大选。
两组正副总统候选人正式向普委会报名登记参选2019年大选，标志着2019年总统选举正式拉开帷幕，2014年总统选举佐科威与帕拉波沃对决的局面将重演。
虽然佐科威在普委会的演讲中强调，总统选举的最重要意义不在于胜负，而是在选举过程中各组总统候选人都能展现民主的良好风度，教导民众民主生活必备的良好行为和尊重人民的政治选择权利。
佐科威接着说，各组总统候选人更应该提出治国的纲领和发展国家社会经济的可行性长远计划，而不该挑衅国家民族团结和破坏社会和谐，政治抹黑对方，甚至蜚语恶言及造谣毁谤，以取得选举的胜利。
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Posted by admin
on Aug 10 2018. Filed under 印尼新闻
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