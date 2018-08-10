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两组正副总统候选人登记参加2019年大选

帕拉波沃与佐科威将再决一雌雄

【雅加达8月10日综合媒体报道】昨日（10日），两组正副总统候选人在各联盟政党总主席和秘书长以及声势浩大的支持者的护送下，浩浩荡荡前往雅京普委会（KPU）总部办理报名手续参选2019年正副总统。

佐科威-马鲁夫阿敏组合选择在上午前往普委会登记参选2019年大选，而帕拉波沃和善蒂雅戈乌诺选择在周五祈祷会结束后前往普委会报名参选2019年大选。

两组正副总统候选人正式向普委会报名登记参选2019年大选，标志着2019年总统选举正式拉开帷幕，2014年总统选举佐科威与帕拉波沃对决的局面将重演。

虽然佐科威在普委会的演讲中强调，总统选举的最重要意义不在于胜负，而是在选举过程中各组总统候选人都能展现民主的良好风度，教导民众民主生活必备的良好行为和尊重人民的政治选择权利。

佐科威接着说，各组总统候选人更应该提出治国的纲领和发展国家社会经济的可行性长远计划，而不该挑衅国家民族团结和破坏社会和谐，政治抹黑对方，甚至蜚语恶言及造谣毁谤，以取得选举的胜利。